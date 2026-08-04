Longás recupera su memoria colectiva con las jornadas culturales 'Voces de piedra y tiempo'

Durante cuatro días, del 7 al 10 de agosto, el municipio cincovillés recupera la memoria y tradiciones del municipio con un completo programa de actividades - COMARCA DE LAS CINCO VILLAS

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Longás celebrará del 7 al 10 de agosto la segunda edición de las Jornadas Culturales 'Voces de piedra y tiempo', una iniciativa que reunirá durante cuatro días actividades dirigidas a todos los públicos con el objetivo de recuperar la memoria colectiva, difundir el patrimonio cultural y reforzar los vínculos entre generaciones.

El programa está organizado por la Asociación Chinela, con la colaboración de la Comarca de Cinco Villas, el Ayuntamiento de Longás y el Club de Montaña Lucientes y San Esteban, y busca mantener vivas las tradiciones y la identidad del municipio a través de propuestas culturales y participativas.

Las jornadas arrancarán el jueves 7 de agosto con un taller de manualidades dirigido al público infantil. Por la tarde tendrá lugar la inauguración oficial, que incluirá una sesión de juegos tradicionales en la plaza Mayor para recuperar las formas de ocio con las que se entretenían antiguamente los vecinos de la localidad.

PATRIMONIO, HISTORIA Y TRADICIONES

La programación continuará el viernes 8 de agosto con la conferencia 'Y tú, ¿de qué casa eres?', impartida por Raquel Campos en el Salón de Plenos. La actividad abordará uno de los elementos más característicos de la identidad de los pueblos, como son los nombres tradicionales de las casas y su vinculación con las familias.

Esa misma tarde se proyectará el documental 'El horno de pez en Longás', realizado por Eugenio Monesma, que recuerda la actividad de los peceros, estrechamente ligada a la historia del municipio y al origen del apodo popular de sus habitantes. Tras la proyección se celebrará una tertulia abierta al público para compartir recuerdos y experiencias.

El sábado 9 de agosto comenzará con un paseo guiado por el casco urbano utilizando como hilo conductor el libro 'A Casa en Longars', de Chusé Alberto Fuentes, una publicación dedicada a recopilar los nombres de las viviendas y la arquitectura popular de la localidad.

ENCUENTRO ENTRE GENERACIONES

La tarde del sábado estará protagonizada por una merienda intergeneracional y una mesa redonda en la que los vecinos de mayor edad compartirán vivencias relacionadas con la infancia, el trabajo, las fiestas y las costumbres de Longás, favoreciendo así la transmisión de la memoria oral entre generaciones.

La jornada concluirá con el concierto de la cantautora y percusionista aragonesa Esther Vallejo, incluido en el programa comarcal 'A la fresca en Cinco Villas'. Tras la actuación se ofrecerá vino con melocotón, mientras que la organización ha animado a los asistentes a acudir con su propio vaso para reducir residuos y fomentar prácticas más sostenibles.

Las jornadas finalizarán el domingo 10 de agosto con una exposición de fotografías antiguas de Longás que permitirá recorrer la evolución del municipio a través de imágenes de sus vecinos, calles y celebraciones. La programación concluirá con una merienda compartida en la plaza Mayor.

Con esta segunda edición de 'Voces de piedra y tiempo', Longás vuelve a apostar por preservar su patrimonio inmaterial y reforzar el sentimiento de pertenencia de la comunidad mediante un programa que combina divulgación, participación ciudadana y recuperación de la historia local.