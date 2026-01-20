Lorén replica a Vox que apoye el presupuesto de 2026 que contiene 10 millones para seguridad

Archivo - Agentes de Policía Local en Zaragoza - POLICÍA LOCAL ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Presidencia y delegado de la Policía Local del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado al portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, que apoye el presupuesto de 2026 que incluye 10 millones de euros para la seguridad con el objetivo de que la capital aragonesa "siga siendo la ciudad m segura de España" y ha asegurado que todas las peticiones que ha trasladado "están cumplidas".

De esta forma ha contestado a la propuesta de Vox de aumentar las horas y el personal destinado en la nueva Comisaría de Policía Local de la calle Pignatelli, en el Casco Histórico.

En rueda de prensa, Lorén ha recordado al portavoz de Vox que la función "principal" de la Policía Local "no es la implementación de las sanciones, es garantizar la seguridad vial, es prevenir los delitos y es ayudar a los ciudadanos con su presencia". Asimismo, ha asegurado que no es partidario de "volver a las cifras de inseguridad vial de décadas pasadas" en la ciudad.

A su parecer, están dando resultados las medidas aplicadas entre las que ha citado el aumento de la plantilla que se verá reforzada en más de 100 efectivos a lo largo de esta primavera; la modernización de la flota de vehículos y las herramientas de trabajo desde 2019.

Se ha seguido con la incorporación de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad, las últimas en el entorno de la plaza del Pilar, en la calle Delicias o en María Lostal. Se ha abierto la Comisaría de la calle Pignatelli, que "ha dado unos excelentes resultados" y se trabaja en la apertura de otra en el entorno del parque Bruil.

FELICITACIÓN

"Se mejora la convivencia con una ciudad más limpia, se previenen los delitos, la resolución de muchos casos y se sigue con la atención y la escucha a nuestros vecinos que son los que deben participar y hacerse corresponsables precisamente de esa seguridad", ha enumerado.

A su parecer, el objetivo no es fácil pero hay que mantenerlo para que Zaragoza "siga siendo la ciudad más segura de España", ha recalcado, de modo que el nuevo crecimiento de habitantes y visitantes "no suponga un mayor decrecimiento de la seguridad. Al contrario, esos parámetros se están consiguiendo", ha afirmado.

Según Lorén, lo "más efectivo" de seria que Vox apoyara el presupuesto de 2026, que es el "mayor de la historia en seguridad en Zaragoza".

Finalmente, ha comentado que de la intervención de Calvo se queda con esa felicitación que ha dado a los policías locales y ha vuelto a confiar en que apoye ese presupuesto el "mejor de la historia en seguridad para nuestra ciudad", ha abundado.