Lorena Orduna reclama al Gobierno de España un refuerzo permanente de la Policía Nacional en Huesca

Vehiculo de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

HUESCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha reclamado al Gobierno de España que refuerce de manera estable la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad. Los graves hechos ocurridos recientemente en un establecimiento hostelero del centro de la capital oscense han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que el ayuntamiento lleva tiempo reivindicando que es la necesidad de contar con más efectivos.

"Huesca es una ciudad segura y queremos que siga siéndolo. Para conseguirlo, las administraciones tenemos la responsabilidad de anticiparnos y adaptar nuestros recursos a una ciudad que está creciendo", ha señalado Orduna.

En este sentido, la alcaldesa ha recordado las actuaciones impulsadas por el Consistorio durante los últimos tres años para reforzar la seguridad. "Hemos modernizado nuestra Policía Local, renovado su Reglamento Orgánico, creado la Unidad Canina, incorporado nuevos medios y herramientas, reforzado la formación y avanzado en nuevas unidades especializadas", ha explicado.

"Este año, además, hemos convocado quince nuevas plazas de Policía Local. Estamos haciendo nuestra parte. Ahora necesitamos que el Gobierno de España haga la suya", ha instado.

Orduna ha destacado que Huesca ha crecido en población, actividad económica, empresas, desarrollos residenciales y acontecimientos culturales, deportivos y turísticos. Sin embargo, ha advertido de que la plantilla estructural de la Policía Nacional sigue sin estar adaptada a esta nueva realidad.

"No podemos tener unos recursos dimensionados para una ciudad de alrededor de 40.000 habitantes cuando Huesca se acerca a los 60.000", ha comparado. La alcaldesa ha subrayado, además, que esta petición no responde únicamente a una reivindicación del Ayuntamiento, ya que la propia Comisaría Provincial ha planteado la necesidad de incrementar su plantilla en 32 efectivos ante el aumento de la carga de trabajo y las necesidades operativas.

Asimismo, Orduna ha expresado su reconocimiento a los profesionales del cuerpo: "Mi reconocimiento a los agentes de la Policía Nacional es absoluto. Esta reivindicación no va dirigida contra quienes trabajan cada día por nuestra seguridad. Al contrario: queremos que tengan los efectivos y los medios necesarios para hacerlo".

Por ello, ha solicitado al Gobierno de España una decisión concreta: actualizar el catálogo de puestos de la Comisaría Provincial de Huesca e incrementar de manera estable su plantilla.

"No queremos refuerzos puntuales. Necesitamos una estructura permanente acorde con la población, el crecimiento y la actividad actual de nuestra ciudad", ha insistido.

Finalmente, la alcaldesa ha reiterado la responsabilidad de cada administración en el refuerzo de los recursos de seguridad. "El Ayuntamiento está reforzando la Policía Local. Ahora corresponde al Gobierno de España reforzar la Policía Nacional", ha reiterado para apostillar que "Huesca ha crecido y sus recursos de seguridad tienen que crecer con ella".