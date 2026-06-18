Luis Biendicho: "Lo que hacemos en la cabecera del río Aragón beneficia al conjunto de nuestra región"

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, en el centro, durante la visita a una de las nuevas estaciones depuradoras del Alto Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, participa en la recepción de las nuevas depuradoras de Canfranc Estación y Candanchú

CANFRANC (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha participado este jueves en la recepción de las nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Canfranc Estación y Candanchú, dos infraestructuras que permitirán mejorar de forma significativa la calidad de las aguas del río Aragón y reforzar la protección ambiental en el Pirineo aragonés.

Las actuaciones han supuesto una inversión conjunta superior a los siete millones de euros: aproximadamente 2,9 millones destinados a la EDAR de Canfranc Estación y 4,1 millones a la de Candanchú.

Durante la visita, el consejero ha destacado la importancia de las depuradoras para la mejora de la calidad del agua y el conjunto del sistema hídrico aragonés. "Lo que hacemos en la cabecera del río Aragón no beneficia únicamente a Canfranc o a Candanchú; beneficia al conjunto de nuestra región", ha señalado.

Tras la firma de las actas de recepción de las obras, ambas instalaciones inician ahora el periodo de prueba y puesta en marcha hasta alcanzar su pleno rendimiento durante las próximas semanas.

Biendicho ha subrayado que estas actuaciones representan una inversión estratégica en protección ambiental y en la mejora de la calidad de vida. "La depuración no se ve, no la percibimos directamente, pero sus beneficios llegan a cientos de miles de personas", ha afirmado.

UN CENTENAR DE ACTUACIONES Y 105 MILLONES DE EUROS

El consejero ha explicado que la mejora de la calidad de las aguas del río Aragón repercute directamente sobre sistemas de abastecimiento fundamentales para numerosos municipios aragoneses y contribuye a cumplir con los objetivos de calidad del agua.

Las nuevas depuradoras son iniciativas impulsadas por el Instituto Aragonés del Agua para modernizar las infraestructuras de saneamiento y depuración, para completar la ejecución pendiente del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

Este programa contempla alrededor de un centenar de actuaciones y una inversión global prevista de 105 millones de euros.

"El Gobierno de Aragón mantiene su compromiso de completar el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y dotar al territorio de las infraestructuras hidráulicas que merece", ha indicado Biendicho.

Actualmente se encuentran en ejecución nuevas actuaciones en distintos puntos del Pirineo aragonés y está prevista la licitación de varios proyectos adicionales durante los próximos ejercicios hasta quedar completada su progresiva entrada en servicio en el año 2029.

En concreto, Biendicho ha apuntado que se proyecta un centenar de depuradoras, de las cuales 19, por su importancia, las va a impulsar el Instituto Aragonés del Agua --IAA-- y las 81 restantes las ejecutarán los ayuntamientos con el apoyo del IAA.

Durante su intervención, el consejero ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos del Instituto Aragonés del Agua, los equipos de dirección de obra, las empresas constructoras y los ayuntamientos implicados, cuya colaboración ha permitido culminar actuaciones largamente demandadas en el Valle del Aragón.

Biendicho ha concluido destacando que la calidad del agua y la garantía de disponibilidad del recurso constituyen dos retos estratégicos para el futuro de nuestra región: "Desarrollar los programas de depuración es invertir en medio ambiente, en salud pública, en calidad de vida y en futuro".