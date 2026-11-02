Lupiñén recreará la noche de las Almetas con una marcha teatralizada entre supersticiones y leyendas

LUPIÑÉN (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Lupiñén celebrará el próximo sábado, 7 de noviembre, una nueva edición de 'O Camín d'as Almetas', una marcha senderista teatralizada que recupera las tradiciones populares aragonesas vinculadas a la noche de ánimas. La propuesta combinará actividad física, teatro y ambientación festiva para acercar al público familiar las leyendas sobre los espíritus de los difuntos y las supersticiones que han pasado de generación en generación.

La iniciativa, organizada por la Comarca de la Hoya de Huesca y el Ayuntamiento de Lupiñén, Ortilla, Montmesa y Nuevo, comenzará a las 18.00 horas con la recogida de acreditaciones y obsequios en la plaza Torraza, además de una actividad de pintacaras. La marcha arrancará a las 19.00 horas con el alegato de L'Abadesa, una narración popular puesta en escena por Habana Teatro y el encendido de la hoguera.

A las 19.15 horas partirá la comitiva de Almetas y Totons, acompañada por la música de La Ronda La Craba, que recorrerá las calles de la localidad con diferentes escenas teatralizadas. El itinerario, de aproximadamente cinco kilómetros, comenzará y finalizará en la plaza Torraza.

SUPERSTICIONES Y TRADICIÓN POPULAR

La octava edición girará en torno a las supersticiones y las antiguas creencias con las que los antepasados trataban de protegerse de lo desconocido. La propuesta plantea cuestiones relacionadas con los gatos negros, los cuervos, las lechuzas, el mal de ojo o los rituales para evitar la desgracia, en una experiencia que busca combinar el misterio con el carácter lúdico y familiar.

Según la tradición popular aragonesa, durante la noche de ánimas las almetas, como se conoce a estos espíritus en la zona, vagaban por las calles de los pueblos. Las velas les indicaban el camino, mientras que las calabazas talladas servían para disuadirlas de entrar en las casas.

El recorrido incluirá una parada en la ermita de San Pedro, a las 19.45 horas, con música y avituallamiento de golosinas temáticas. A las 20.45 horas, la ermita de Nuestra Señora de la Huerta acogerá una buñuelada tradicional con vino dulce, mientras que el ágape final tendrá lugar a las 21.15 horas en el salón del baile.

INSCRIPCIONES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La participación tiene un precio de 13 euros por persona e incluye la marcha, un obsequio, avituallamiento y ágape final. Las inscripciones, disponibles a través de la página web de la Comarca de la Hoya de Huesca, permanecerán abiertas hasta el 3 de noviembre o hasta completar las plazas previstas, con un límite anunciado de 400 participantes.

La organización recomienda acudir disfrazado de almeta, con capa blanca y capucha, y recuerda que es obligatorio llevar una linterna o frontal para realizar el recorrido nocturno con seguridad. También aconseja utilizar ropa de abrigo.

Como actividad complementaria, el Casino de Lupiñén abrirá de 16.00 a 20.00 horas una exposición sobre 'O Camín d'as Almetas en la Hoya de Huesca', dedicada a las tradiciones paganas relacionadas con el fuego, la luz y las hogueras. La muestra se enmarca en el proyecto de cooperación transfronteriza PATRIM 4.0, centrado en la innovación y la gestión creativa del patrimonio cultural.