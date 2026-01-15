MAEX refuerza su expansión nacional con un nuevo centro en la capital aragonesa

Archivo - El doctor José Luis González Valenzuela. - JAVIER GALIANA SEGUI - Archivo

MAEX, sello líder en excelencia dental de DONTE GROUP, suma un nuevo centro en Aragón con la incorporación de MAEX González Valenzuela, ubicado en pleno corazón de Zaragoza. Esta integración representa un avance en el desarrollo de la marca en España, gracias a la experiencia acumulada del centro y a su sólida trayectoria en implantología y cirugía avanzada.

Javier Martín, CEO de DONTE GROUP, ha destacado que esta incorporación "supone un paso más en nuestro compromiso de acercar una odontología de excelencia a todos los territorios. La clínica del doctor González Valenzuela representa a la perfección los valores de MAEX, es decir, experiencia, innovación y un enfoque asistencial centrado en la calidad. Nuestra expansión continúa con paso firme y la llegada de este centro en Zaragoza es una muestra clara de ello".

Por su parte, el doctor José Luis González Valenzuela, médico estomatólogo y director médico de la clínica, ha explicado que esta nueva etapa supone un impulso significativo para el proyecto que ha liderado durante años, "nuestra incorporación a MAEX representa una oportunidad para seguir creciendo y para reforzar nuestro compromiso con una odontología de calidad, apoyada en tecnología avanzada y en un trato cercano. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer soluciones adaptadas a cada paciente, y esta integración nos permitirá seguir mejorando en esa dirección".

Con esta clínica, MAEX suma un total de 17 centros en el país, lo que destaca su rápido crecimiento y evolución. Al igual que las ya operativas en Málaga, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, San Sebastián, Bilbao, Alicante, Ibiza, Vigo, Pontevedra, Sevilla, Madrid, Murcia, Vitoria y Huesca, la clínica de Zaragoza sobresale por su sólida experiencia en implantología avanzada, su especialización en cirugías de alta complejidad y su apuesta constante por la innovación tecnológica.

REFERENTE EN IMPLANTOLOGÍA AVANZADA EN ZARAGOZA

MAEX González Valenzuela está ubicada en el número 24 de la Avenida de Cesáreo Alierta, una de las principales arterias de Zaragoza, lo que facilita el acceso tanto a residentes de la ciudad como a quienes se desplazan desde otras zonas del entorno urbano. Su localización permite una llegada cómoda mediante diversas conexiones de transporte público, incluyendo las líneas de autobús 25, 51, 310, 501, Ci1 y Ci2, y cuenta con instalaciones preparadas para recibir a los pacientes en un entorno accesible y adaptado.

El centro dispone de espacios modernos diseñados para ofrecer precisión diagnóstica y confort asistencial. Entre su equipamiento destacan la radiología digital, el escáner 3D y los sistemas de planificación asistida por ordenador, que permiten abordar tratamientos complejos con un alto nivel de exactitud.

La clínica trabaja desde hace más de quince años con cirugía guiada por ordenador y, en los últimos años, ha incorporado tecnología de "cirugía navegada" mediante el sistema X-Guide, que posibilita intervenciones más controladas y una colocación de implantes altamente precisa.

En cuanto a tratamientos, MAEX González Valenzuela ofrece implantología avanzada, incluidos implantes cigomáticos y de carga inmediata, cirugía oral, prótesis fijas y removibles, periodoncia, endodoncia, ortodoncia, odontopediatría y procedimientos de estética dental mínimamente invasivos.

Además de su experiencia y especialización, la trayectoria del doctor González Valenzuela y de su equipo ha sido reconocida a lo largo de los años. La clínica ha recibido la distinción de excelencia otorgada por Nobel Biocare y el premio 'Zangalleta' concedido por DFA, que pone en valor su dedicación a la atención de pacientes con discapacidad y su compromiso con una odontología de calidad centrada en las personas.

ACERCA DE MAEX

MAEX, es una marca formada por un grupo muy selecto de doctores y clínicas con un know-how único y gran pasión por la profesión, que tienen como objetivo mejorar día a día la calidad de la odontología.

Este grupo de excelencia dental reúne una colección de clínicas boutique donde la trayectoria de su fundador y su equipo médico han dejado huella en su forma de ser y hacer, consiguiendo que conceptos como pasión y técnica, o experiencia e innovación trabajen uno al servicio del otro, creando un mundo de odontología de autor. Reúne a doctores con un excelente reconocimiento en su carrera y con una extensa experiencia en cada una de sus especialidades, respaldados por DONTE GROUP.