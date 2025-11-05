La magia de LEGO llega este fin de semana a La Azucarera, con el mayor encuentro nacional de aficionados

La concejal de Juventud del Ayuntamiento, Ruth Bravo, acompañada por la presidenta de la Asociación HispaLug Expo 2025, Neus Martínez - MIGUEL G. GARCÍA

La Azucarera, el espacio de referencia de la ciudad para los jóvenes, acogerá este fin de semana HispaLug Expo 2025, el mayor encuentro nacional de aficionados al LEGO que reunirá a constructores, coleccionistas y amantes de este universo que tantos seguidores tiene en todo el mundo.

El 8 y 9 de noviembre la comunidad de fans de LEGO más activa de España celebrará en Zaragoza una nueva edición de su evento insignia, en horario de 10 a 14.00 horas y de 16 a 20 horas, el sábado, y el domingo, en horario de mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas.

La concejal de Juventud del Ayuntamiento, Ruth Bravo, acompañada por la presidenta de la asociación, Neus Martínez, ha presentado en rueda de prensa esta cita, que forma parte de la programación de La Azucarera para los jóvenes.

"La Azucarera, el espacio de referencia para nuestros jóvenes, está cobrando vida con propuestas interesantes y la participación de muchos chicos y chicas de diferentes barrios de la ciudad, que no dudan en desplazarse hasta aquí para disfrutar de ellas", ha destacado la concejal.

Bravo ha recordado que durante este otoño se han realizado programas tan novedosos como el Phygitall, una competición que aunó el formato digital y el presencial, con la visita de creadores de contenido de ámbito nacional, y el ZLARP de rol en vivo, además de todas las actividades didácticas que se celebran a diario y que han tenido una buena acogida entre los institutos y colegios de la ciudad.

"Este fin de semana seguimos con la programación y un evento entorno a unas piezas que levantan pasiones y que fomentan la creatividad de nuestros jóvenes", ha indicado la edil.

La exposición, que se ubicará en cinco espacios de La Azucarera, contará con 53 expositores, dioramas de gran formato, creaciones originales diseñadas por fans, sets emblemáticos y una zona de juego libre, así como espacios para talleres y actividades dirigidas.

TALLERES

La entrada es gratuita. Además, dirigido a los jóvenes, de entre 14 y 30 años, se han programado varios talleres para hacer esta experiencia todavía más enriquecedora. Así habrá un taller de robótica de una hora de duración y con un aforo de 20 personas, que se celebrará en tres sesiones el sábado a las 10.30 y a las 17.00 horas, y el domingo a las 10.30 horas.

También se ha programado un taller de montaje alternativo poybag, de una hora de duración y varias sesiones que se realizarán el sábado a las 12.00 horas y 18.30 horas, y el domingo a las 12.00 horas.

Para participar en ambos talleres, se necesita inscripción previa a través de la web municipal. Durante el evento, se realizará también un concurso en redes sociales, en colaboración con la cuenta de HISPALUG, en el que los jóvenes de entre 14 y 30 años deberán hacerse un "selfie" en el dioarama o en la parte expositiva que prefieran.

Entre los participantes, se sorteará un vale de 100 euros para canjear en la tienda LEGO de Zaragoza.

HispaLUG, Recognized LEGO User Group (RLUG) es una asociación sin ánimo de lucro. Desde 2006, reúne a constructores y coleccionistas de todas las edades con el objetivo de compartir su pasión por LEGO, organizar exposiciones y promover el juego creativo como herramienta cultural y educativa.