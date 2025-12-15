La magia de la Navidad llega a CaixaForum Zaragoza con cine, música y talleres - FUNDACIÓN LA CAIXA

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa ofrece estas navidades una programación especial para todos los públicos en CaixaForum con una variada oferta cultural y opciones para todos los gustos que incluyen un espectáculo musical para las familias, proyecciones cinematográficas y talleres para estimular la creatividad y experimentar con la ciencia, así como visitas especiales a las exposiciones que están en marcha en el centro.

Unas propuestas que se suman a la propuestas expositivas actuales 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' y la recién estrenada 'Interior Berlanga. Cine, Vida y Humor'.

Durante estas fiestas, CaixaForum Zaragoza también acogerá un espectáculo y un taller con la música como protagonista. 'Los Pfeiffer' es un espectáculo para grandes y pequeños en el que un grupo de músicos proscritos, liderados por su director, viven en una distopía futura donde la música ha sido prohibida.

Con esta premisa y una original puesta en escena, los virtuosos que protagonizan este espectáculo repasarán temas clásicos como 'Capricho 24 de Paganini', 'Aria nº 3 de Bach', 'Zapateado de Sarasate' o 'El verano de Vivaldi', entre otras.

Una experiencia única para celebrar la Navidad en familia. En 'Yo canto en familia a la Navidad', La magia de la Navidad llega a CaixaForum Zaragoza con cine, música y talleres.

La cantante sudafricana Karol Green le dará la vuelta a los clásicos villancicos a ritmo de góspel en un espectáculo taller en el que todos los asistentes tendrán la oportunidad de poner a prueba su voz. La magia del cine de animación.

El cine de animación ocupará un lugar central en las actividades de esta Navidad con la programación del ciclo La Navidad del pequeño cinéfilo, que forma parte del proyecto Pequeños cinéfilos, y que traerá cuatro proyecciones de películas en el auditorio de CaixaForum Zaragoza para que los niños y niñas disfruten del mejor cine en familia.

El ciclo incluirá las sesiones La gran Navidad de los animales, La sopa de piedras y otros cuentos Del revés, Marcel, la concha con zapatos y Pat y Mat en invierno.

Para enriquecer la experiencia, al principio de cada sesión, el equipo educativo de CaixaForum presentará la película proporcionando las claves básicas para interpretarla y disfrutarla, e invitará al público asistente a un debate en familia posterior a la proyección.

Talleres de creatividad y visitas especiales La experimentación, la creatividad y el descubrimiento también tendrán un espacio en la programación navideña de CaixaForum Zaragoza a través de tres talleres ideados para aprender a través de la creación artística.

Así, el centro acogerá el taller de artes plásticas 'Luz de invierno', ideado especialmente para estas fechas, en el que se podrán crear ornamentos que capturen la luz.

El taller contará con un rincón de exploración con tablas de luces y materiales reflectantes; un rincón de creación de adornos de metacrilato de colores que quedarán colgados en el espacio conformando una instalación colectiva, y por último, un rincón de confección de adornos de material fungible que los participantes podrán llevarse a casa.

Además de las propuestas de actividades, espectáculos y talleres, las familias que se acerquen durante las vacaciones de Navidad a CaixaForum Zaragoza también podrán disfrutar de las visitas especiales que proponen un recorrido con actividades y dinámicas diversas que ayudarán a observar, conocer y disfrutar las exposiciones.

Durante el periodo de Navidad se podrá visitar la exposición Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas, una muestra que ofrece diferentes respuestas a por qué esta historia forma parte del imaginario colectivo y su alcance e influencia atraviesan generaciones y disciplinas creativas.

Al terminar las visitas a las exposiciones los visitantes se podrán poner manos a la obra con el taller inmersivo Una maravilla colectiva, una propuesta de instalación artística participativa impregnado del imaginario de Alicia.

El centro cultural también acogerá la muestra Interior Berlanga. Cine, Vida y Humor, que ofrece una mirada íntima y única explicada sobre Luis García Berlanga (1921-2010).

Esta muestra también se podrá descubrir con las visitas guiadas y comentadas y dinamizadas pensadas para toda la familia. Una Navidad llena de propuestas para todos La Fundación la Caixa ha programado actividades especiales con motivo de la Navidad pensadas para disfrutar en familia en toda la red de centros CaixaForum y CosmoCaixa -en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Palma, Girona, Tarragona y Lleida.

Del 20 de diciembre al 5 de enero, CaixaForum Zaragoza permanecerá abierto en horario habitual, de 10 a 20 h, excepto el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero, días en que el centro tendrá un horario especial de 10 a 18 horas. Los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero permanecerá cerrado.