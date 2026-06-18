Magia y teatro este fin de semana en Ariño, Monegrillo y Biescas, en el marco de 'Aragón, tierra de cultura'

Civi Civiac llega este viernes al Museo Minero de Ariño con su espectáculo 'Don Bártulos' Civi Civiac. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La programación de 'Aragón, tierra de cultura' llegará este fin de semana a las localidades de Ariño, Monegrillo y Biescas, donde el público podrá disfrutar de espectáculos de magia y teatro. Organizada por las direcciones generales de Cultura y Patrimonio Cultural y de Turismo del Gobierno de Aragón, esta iniciativa ofrece acciones culturales en lugares emblemáticos del territorio, protagonizados por artistas aragoneses y con acceso libre para el público.

Este viernes, día 19, a las 20.00 horas, el Museo Minero de Ariño recibirá a Civi Civiac y su espectáculo 'Don Bártulos', una comedia visual que aúna el teatro de calle y los objetos, con números de magia sorprendentes y humor gestual. Un singular y entrañable personaje sorprenderá y emocionará al público con sus bártulos, que cobrarán vida y se convertirán en un sinfín de objetos mágicos para jugar con los espectadores con un estilo de ilusionismo contemporáneo.

La compañía Civi Civiac nace en 1999 en Pueyo de Santa Cruz (Huesca) con el objetivo de ofrecer espectáculos de alta calidad artística utilizando el ilusionismo como medio de expresión. Su creador y director, Ismael Civiac, desafía al nuevo siglo con un moderno y renovado concepto de magia: utilizar al máximo los elementos y recursos teatrales y mezclarlos con el ilusionismo. Con esta idea consigue crear un sinfín de espectáculos de calle y de sala, donde intervienen por igual la dramaturgia y sorprendentes efectos mágicos.

El sábado 20 de junio, a las 20.00 horas, el público podrá disfrutar también de la magia en la Sabina de Cascarosa en Monegrillo, donde actuarán Helena Perdomo & Pepín Banzo, con su obra 'Tiempos mágicos', un viaje a través de la historia de la magia aragonesa.

Este nuevo espectáculo dirigido por Pepín Banzo y Helena Perdomo lleva el Museo de los Magos Aragoneses a escena. Se trata de un espectáculo concebido para disfrutar del mundo mágico a través de un recorrido por todas las ramas del ilusionismo: cartomagia, numismagia, magia cómica, magia infantil, grandes ilusiones, mentalismo.

La compañía Teatro del Temple presentará este domingo, 21 de junio, a las 19.00 horas en el Centro Cultural Pablo Neruda de Biescas, su espectáculo 'Eclectical Dance', un show pensado para celebrar la vida, la danza y que propone una mezcla de estilos: pop, indie, rock'n'roll, folclore renovado, canción de autor.

'Eclectical Dance' es una reflexión introspectiva, pero también extrovertida del ser humano, la parte más onírica, de sensaciones y recuerdos, combinando con momentos más enérgicos que invitan a la rebelión, al encuentro o a la búsqueda de un equilibrio, sin olvidar otros más irónicos que reflexionan sobre una percepción más futurista y robótica de la sociedad.

Teatro del Temple, cuyo equipo estable son Carlos Martín, Alfonso Plou y María López Insausti, nace en 1994. En estos 32 años han ido tejiendo más de medio centenar de espectáculos que han consolidado un equipo humano y un sello artístico contrastado en toda la geografía nacional y con numerosas giras internacionales.