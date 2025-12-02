Magicus Zaragoza regresa esta Navidad para despertar la magia de la naturaleza en más de 15.000 visitantes

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, presenta Magicus Zaragoza - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El universo fantástico de Magicus Zaragoza vuelve a abrir sus puertas esta Navidad en la web 'www.lastribusdelparque.es/magicuszaragoza', donde los usuarios pueden acceder y emocionar a las más de 15.000 personas que se espera que lo visiten este año, en una edición todavía más inmersiva, más sorprendente y más mágica.

Desde su estreno en la Navidad de 2023, esta experiencia creada por Las Tribus del Parque, el exitoso programa de animación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, ha conquistado ya a más de 50.000 personas, llenando de asombro temporadas especiales como Navidad, Pilares y Semana Santa.

Como novedad de esta edición, Magicus se ha abierto también a centros escolares durante los meses de diciembre y enero, y ya se han llenado absolutamente todos los días disponibles.

Este éxito con los escolares es un claro reflejo del impacto educativo, emocional y medioambiental que este proyecto está genera en la ciudad.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha presentado este nuevo ciclo de actuaciones navideñas para destacar que, como en años anteriores, y el período de inscripciones ha sido un "éxito".

Esta actividad, ligada a Las Tribus del Parque, tiene un "interesante" componente educativo y de sensibilización con el respeto a los parques y al medio ambiente. "Combinar esa faceta pedagógica con la magia navideña es una suma llena de creatividad que, sin duda, va a hacer las delicias de todos los asistentes", ha descrito.

ITINERARIOS

Este invierno, los visitantes volverán a recorrer los legendarios Cinco Reinos de la Naturaleza, un viaje iniciático donde los más pequeños se convierten en guardianes del planeta mientras descubren, a través del juego, los secretos de los diferentes espacios.

Cada reino se transforma en una misión: magia participativa, cuentacuentos vivos, plantar semillas reales, crear juguetes a partir de materiales reciclados, etcétera. A ello se suman tres grandes novedades exclusivas para esta Navidad 2025:

Una de ellas es el Taller de Hilos Encantados donde los niños aprenderán a coser botones y reparar remiendos para dar nueva vida a sus propias prendas; otro es la Senda de las Fábulas, que es un recorrido vivo e interactivo donde las fábulas cobran vida a través de mecanismos sorprendentes, revelando sus moralejas llenas de sabiduría ancestral.

El tercero es el misterio del Árbol Mágico en el que alguien --o algo-- está construyendo una nueva oficina entre sus ramas centenarias y solo los visitantes lograrán descubrir quién es.

Como en ediciones anteriores, los mayores de 9 años contarán con un grupo especial exclusivo, diseñado con dinámicas y retos adaptados a su nivel.

Magicus Zaragoza tiene lugar en el Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta, en el acceso por el paseo Mariano Renovales, s/n.

Es una actividad a gratuita promovida por el servicio de Parques y Jardines de Zaragoza, pero como el aforo es limitado a 120 personas por sesión es imprescindible inscribirse. Las sesiones de 90 minutos en los que se recorren los 5 reinos tiene lugar de 11.00 a 12.30 horas los sábados y domingo y le resto de días entre las 17.00 y 18.30 y de 19.00 a 20.30 horas.