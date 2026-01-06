Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegan en tren a Monzón (Huesca), donde son recibidos por cientos de niños

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, con los Reyes Magos. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN.

MONZÓN (HUESCA), 6 (EUROPA PRESS)

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente no se han hecho esperar y han llegado puntuales a la estación de tren de Monzón donde han sido recibidos por la corporación municipal con el alcalde, Isaac Claver, al frente, quien les ha hecho entrega de la llave de la ciudad para que pudieran entrar en todas las casas y dejar sus regalos.

No más asomarse por la puerta, y animados por la compañía de Civi Civiac, los niños, padres y abuelos congregados en la plaza de la Estación han recibido ilusionados a Melchor, Gaspar y Baltasar. El frío no ha evitado el caluroso recibimiento en la capital mediocinqueña.

Un año la compañía de Civi Civiac se ha encargado de animar con sus personajes de fantasía y anunciar la llegada de Sus Majestades a Monzón donde, tras recibir la llave de la ciudad, se han subido a sus carrozas camino de la Plaza Mayor donde se han sentado en sus tronos, tras adorar al niño, y han transmitido desde ellos sus habituales mensajes a los allí reunidos.

La cabalgata ha sido seguida por cientos de montisonenses que arropaban la espectacular comitiva de personajes de fantasía, encabezada por la Banda Municipal La Lira.

Entre las carrozas había una con carbón y otra para recoger los chupetes y las últimas cartas. Al finalizar, su presencia en la plaza se han dirigido al Auditorio para entregar los primeros regalos.

Los Reyes han visitado también las residencias de Monzón y las localidades de Selgua y Conchel como es tradicional. El concejal de Festejos, Jairo Sánchez, ha mostrado su satisfacción "porque a pesar del frío hemos podido recibir a Sus Majestades los Reyes con la ilusión que nos han transmitido los más pequeños durante la cabalgata, solo con mirar sus caras era suficiente para notar su alegría. Civi Civiac y su compañía han vuelto a realizar un gran montaje que hemos disfrutado desde la estación de tren hasta la Plaza Mayor".