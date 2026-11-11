La manifestación estudiantil recorre las calles de Zaragoza y clama por la vivienda: "Hacía falta ya una huelga general"

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de mil personas han recorrido las calles de Zaragoza en la manifestación estudiantil convocada este miércoles, 11 de noviembre, para reclamar el acceso a la vivienda y garantizar los servicios públicos y entre las consignas se ha pronunciado: "Hacía falta ya una huelga general".

La movilización, promovida con motivo de la huelga general, ha partido a las 12.000 desde plaza San Francisco y encabezada por representantes de CCCO, CGT, SOMOS Alternativa Sindical Solidaria de Aragón, UGT, el Comité Estudiantil Unitario y STEA con una pancarta en la que podía leerse 'Gobierne quien gobierne, la vivienda y la educación pública se defienden', ha marchado por Fernando el Católico y seguido por Gran Vía, hasta llegar al paseo Independencia. Ha finalizado en plaza de España.

Entre las proclamas de los manifestantes se ha escuchado: 'Gobierne quien gobierne, desahucian a la gente' ha sido una de las consignas que han lanzado los manifestantes durante el recorrido, así como 'Hacía falta ya una huelga general'; 'Ni gente sin casas, ni casas sin gente'; 'No queremos hacer las paces, esto es lucha de clases'; o 'Que viva la lucha de la clase obrera'.

Asimismo, en las pancartas y carteles que portaban quienes se han unido a la manifestación podía leerse: 'Se vende un riñón por una casa'; 'Ellos crean la crisis, tú la pagas'; 'Tu Airbnb antes era mi casa'; 'Un futuro digno'; o 'Sin vivienda garantizada no hay futuro'.

Desde el colectivo de Estudiantes en Defensa de la Universidad de Zaragoza (EDU), Pablo Zorraquino, ha trasladado: "Reivindicamos que hay 15.000 estudiantes en la Universidad de Zaragoza que viven fuera de sus domicilios familiares y la universidad tampoco da facilidades a estas personas, ya que hay colegios mayores como el Santa Isabel que lleva cerrado años, y tiene 200 habitaciones vacías, lo cual nos parece una aberración".

Ha lamentado que, en la actualidad, "hay muchas habitaciones que se pagan a 500 euros al mes, cosa que es inasumible". Además, los jóvenes "estamos en una situación en la que nos es imposible pensar en conseguir una independencia personal, plantearnos tener una familia o cualquier otro tipo de cosas de esta índole. Es decir, se nos imposibilita la capacidad de madurar y de convertirnos en adultos".

Sobre el seguimiento de la huelga, Pablo Zorraquino ha comentado que durante la mañana "se ha visto bastante menos movimiento que otros días" en el campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza, por lo que "somos positivos a la hora de pensar que ha habido bastante seguimiento".

RESIDENCIAS Y TASAS

Por otro lado, Daniela Peregrín, en representación de la organización estudiantil Contracorriente, ha indicado durante la marcha: "Hemos venido aquí a reivindicar el tema de la vivienda, que es lo que ha generado toda esta movilización y, principalmente, pedimos que se bajen las tasas de las residencias públicas y que se dejen de hacer residencias privadas en la ciudad de Zaragoza".

"También pedimos que se bajen las tasas de las matriculaciones, porque creemos que es un poco limitante a la hora de ser --clase-- trabajadora para llegar a la universidad", ha reivindicado Daniela Peregrín.

Luis Alván, del sector del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de UGT Unizar, ha apuntado: "Nosotros también queremos mejoras, porque con lo que tenemos ahora es complicado y queremos tener una vida y una vivienda digna en el futuro".

REIVINDICACIONES

Además de la apertura inmediata del Colegio Mayor Santa Isabel, cerrado desde 2021, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza piden una bajada y tope de precios en los colegios mayores y la vivienda estudiantil, así como frenar las residencias privadas.

El coste de los estudios también supone un problema para los estudiantes, que la concesión de becas se base, únicamente, en la renta, para asegurar el acceso de la clase obrera a estudios universitarios en igualdad de condiciones.

Igualmente, solicitan más plazas para másteres habilitantes en Unizar y un compromiso hacia la gratuidad de toda la educación universitaria.