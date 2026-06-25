Manrique y Leonor se citan en el Palacio de la Aljafería con dos pases de 'Il Trovatore' de Verdi

Manrique y Leonor se citan en el Palacio de la Aljafería. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Manrique y Leonor, los protagonistas de la famosa ópera de Giuseppe Verdi, se citan este mes de julio con dos pases en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza para dar vida a ese drama romántico que el compositor italiano dio a conocer con su obra 'Il Trovatore'.

La tercera edición del Festival MANLOR ofrecerá dos pases especiales de la ópera los próximos días 9 y 11 de julio con las entradas a la venta desde este jueves, 25 de junio, a las 10.00 horas, siendo la primera vez, desde su estreno en Roma, en la que la obra se representará en la Aljafería, su escenario natural.

La cita anual, que comenzó en 2024 y que mantiene su carácter de iniciativa única con la que el edificio histórico es el escenario de espectáculos de música y danza inspirados en la Torre del Homenaje, vuelve este año con una representación única, en dos días diferentes, de los cuatro actos de la ópera.

MANLOR

El Festival toma su nombre MANLOR del acrónimo resultante de los nombres de dos personajes que han trascendido la historia universal del teatro y de la música: Manrique y Leonor, protagonistas de la obra romántica El Trovador, del gaditano Antonio García Gutiérrez, que fue estrenada en 1836, refundida por el autor en 1851 y llevada a la ópera por Giuseppe Verdi dos años después.

Ahora esta obra, que da nombre a la torre del Homenaje de la Aljafería ya desde los años sesenta del siglo XIX, vuelve a ser representada en Zaragoza, precisamente en el interior del edificio que alberga la sede de las Cortes de Aragón.

Las entradas estarán a la venta desde este jueves 25 de junio, a partir de las 10.00 horas, tanto online en la plataforma de venta 'tickets.aljaferia.es' como en taquilla de lunes a domingo de 10.00 a 17.15 horas.

Tanto el jueves 9 de julio como el sábado 11 la ópera dará comienzo a las 22.00 horas, con un intermedio de unos veinte minutos de duración. Además de los habituales subtítulos en español, los asistentes contarán con un libreto de seguimiento el desarrollo de las escenas de cada acto y su explicación.

En este folleto también aparecen los principales protagonistas, con el barítono Carlos Daza, la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano Ester Pavlü y el tenor Andrés Presno, entre otros, y las formaciones musicales del coro Amici Musicae, dirigido por Igor Tantos, y la Orquesta Reino de Aragón, bajo la batuta de Ricardo Casero.

La dos primeras ediciones del Festival MANLOR, celebradas en los veranos de 2024 y 2025, concluyeron con un gran éxito, agotando todas las entradas para la mayor parte de las actuaciones y congregando a más de dos mil asistentes.

Con una propuesta variada, el público ha podido disfrutar, entre otros, de la música de Capella de Ministrers & Carles Magraner, la voz de la cantaora María José Llergo, Ruth Iniesta y Katharsis Esemble. Además, la danza también estuvo presente con Lamov y Cía. Daniel Abreu, se escuchó a L'Incantari y se representó L'Elisir d'amore.