Manuel Pizarro, optimista con la revolución digital: "La gente se espabila, por la cuenta que les trae"

El abogado del Estado y expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, en el Congreso 'El mundo que viene', organizado por Fundación Ibercaja en su 150 aniversario. - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Endesa Manuel Pizarro se ha mostrado optimista con la revolución digital en marcha, asegurando que "se aprende todo" y que "la gente se espabila, por la cuenta que les trae", y ha defendido promover "escuela y formación" para que la gente "pueda cambiar y hacer lo que les dé la gana".

Pizarro, presentado como "referente del ámbito jurídico, académico y empresarial", ha participado en una sesión del Congreso 'El mundo que viene', organizado por Fundación Ibercaja por su 150 aniversario, en concreto en una mesa redonda bajo el título 'Preparados para el mundo que viene', en la que ha dialogado con el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, bajo la moderación de la periodista Ana Blanco.

El actual presidente de Sanitas Seguros ha señalado que se han producido varias revoluciones a lo largo de la historia, cada una de ellas apoyada en la anterior, y que la digital "cambia muchas cosas". Ha puesto como ejemplo la bolsa, donde hasta el año 1991 trabajaban con talones de papel y ahora "con sólo un clic" se puede hacer cualquier operación.

A continuación, ha lanzado un guiño a los organizadores --Ibercaja--, porque Amado Franco --actual presidente de la Fundación y anterior presidente del Banco-- "nos lleva ventaja porque es el que empezó con estas cosas", ha dicho en referencia a la revolución digital.

También se ha puesto como ejemplo a sí mismo, que ha cambiado de profesión "tres o cuatro veces en la vida", insistiendo en que "te tienes que acomodar" al contexto de cada momento.

"NO TE VAN A TRAER A CASA EL TRABAJO"

"Pensar que te van a traer a casa el trabajo, eso es la economía comunista", ha criticado Pizarro, quien ha añadido que eso "puede estar bien" para el que "le guste la tranquilidad", pero que eso es "aburrido" y que el mundo tiene que ser "una aventura".

Se ha dirigido también a las empresas, recalcando que "hay que estar" y que "el que no esté dispuesto a hacerlo, el mercado y la vida lo van a dejar fuera".

Para ello ha apostado por "sociedades abiertas" en las que la gente sea "dueña de su destino" y en las que haya una clase media que no dependa "de la subvención". En este punto, ha mencionado que hay países desarrollados con gran peso del Estado, pero que "esa sociedad no puede ser dueña de su futuro". "Una sociedad en la que se subvenciona todo es la antigua Unión Soviética", ha aseverado.

Como ejemplo ha citado su provincia de origen, Teruel, cuya sociedad siempre ha reclamado que "les llevaran algo", lo que ha rechazado porque "nadie te va a llevar nada" y porque "lo muy grande, ha empezado como algo muy pequeño", mencionando al fundador de Inditex, Amancio Ortega, y a Ibercaja.

"EL QUE NO SE ESPABILE, NO SUBSISTE"

"El que no se espabile, no subsiste", ha agregado el economista, quien ha subrayado que no es "el mercado el que te deja atrás" ya que "el mercado somos nosotros", y eso "hay que enseñárselo a los jóvenes": que se tienen que formar, que tienen que innovar y que tienen que competir.

En ese sentido, ha advertido de un escenario en el que "nadie compite porque estamos yendo al paso del más lento" y de que un país como Polonia "nos está pasando en todo", aunque ha reconocido que seguramente sus salarios sean más bajos.

Por último, ha tenido también palabras críticas contra los reguladores, afirmando que "cuando el que manda es el abogado, la empresa se hunde". "Nos hemos dedicado a regular tan bien, tan bien, tan bien, que el coche no funciona", ha zanjado.

"ESTAR PREPARADOS" PARA LA "TRANSFORMACIÓN DISRUPTIVA"

Por su parte, el presidente de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, ha incidido en que hay que "pensar para estar preparados" de cara al actual momento "de profunda transformación tecnológica, emplazando tanto a las administraciones públicas para que sean conscientes de la "transformación disruptiva" que viene, como a las empresas, que tienen la responsabilidad de dar a sus trabajadores las capacidades de mejora y de adaptación necesarias en este contexto. Todo ello para que la transición a esta nueva economía sea "acompasada" y no haya brechas ni nadie se quede atrás.

En lo que respecta a su sector, a la banca, ha indicado que va avanzando en la digitalización, con el añadido de que "la gran disrupción" es que, en este caso, el poder tecnológico ha pasado al usuario, lo que hace que sean "otros" los que lideran este proceso de transformación.

En cualquier caso, ha asegurado que son "optimistas" y que consideran que la tecnología "no es un fin, es un medio" y que "el cliente tiene que estar en el centro". "Digitalización, transformación, inteligencia artificial, sí, pero en el centro, las personas".

Serrano se ha referido en este punto a los llamados "neobancos", entidades financieras que operan principalmente en internet, que han atraído sobre todo a muchas personas jóvenes que, en cambio, han comprobado que cuando llega el momento en el que tienen que pedir una hipoteca o un préstamos no acuden a estos bancos, sino a un gestor que les asesore.

"La gente sigue queriendo confianza y acudir al sitio", ha remarcado, y ha señalado que uno de estos "neobancos" está domiciliado en Lituania: "No tiene oficina en Alfajarín, ni en Botorrita ni en la Siberia extremeña", ha expresado, realizando una defensa de la unión entre transformación y vinculación territorial.

Serrano ha finalizado ensalzando el proyecto IAON, con el que el Gobierno de Aragón, Microsoft e Ibercaja pretenden activar la IA en las pymes y la ciudadanía en general para que "nadie se quede atrás", y haciendo un llamamiento a "huir de la polarización" y buscar "espacios de centralidad" para "construir consensos" con los que hacer "buenas reformas estructurales", ganar competitividad y que haya un mayor bienestar social: "Más riqueza y mejor compartida para todos", ha concluido.