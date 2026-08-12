Mar Vaquero emplaza a disfrutar con "seguridad y responsabilidad" de un día "histórico"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en el Punto de Observación de Calamocha. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

CALAMOCHA (TERUEL), 12 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha emplazado este miércoles a los aragoneses y a todas las personas que han llegado a la comunidad a contemplar el eclipse a que lo hagan "con seguridad, responsabilidad y precaución", para que "todos podamos disfrutar de un día histórico como el de hoy".

Así lo ha afirmado con motivo de su visita al punto oficial de observación del Gobierno de Aragón situado en la localidad turolense de Calamocha, desde donde esta tarde contemplará el eclipse total de sol.

En el recorrido ha estado acompañada por el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y la técnico de Seguridad y Protección Civil del 112 y responsable del POGA de Calamocha, Sara Pelegrín.

La vicepresidenta ha recodado que esta jornada llega después de meses de "un gran despliegue y un gran trabajo del Gobierno de Aragón con las demás instituciones y entidades locales para desarrollar un gran dispositivo" que permita disfrutar del fenómeno.

"Las claves son la seguridad, la prevención, la responsabilidad y la comodidad también" para aquellas personas que vean el eclipse desde los POGA.

En Calamocha, la capacidad es de 15.000 personas y de 5.600 vehículos y con estos espacios "lo que se pretende es invitar a que vengan en condiciones de seguridad a todas aquellas personas que quieran observar hoy este eclipse".

En las últimas horas se están acelerando las inscripciones y, de hecho, el POGA situado en Camarena de la Sierra ya colgó anoche el cartel de completo. "Creo que va a haber bastante afluencia de gente", ha considerado Vaquero, para pedir a los ciudadanos que disfruten de la jornada "con seguridad, responsabilidad y precaución" ante las altas temperaturas y el riesgo de incendios en el medio natural.

Por ello, "es importante acudir a los puntos que se han establecido con seguridad para poder observarlo" y que todos "podamos disfrutar de un día histórico como el de hoy" que dejará para el recuerdo "esa ocultación total del sol, esa corona solar y momentos mágicos".

PLAN TERRITORIAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Por su parte, la técnico de Seguridad y Protección Civil del 112 y responsable del POGA de Calamocha, Sara Pelegrín, ha recordado que, con motivo del eclipse, se ha activado el plan territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) en nivel 1, que ha desplegado un pequeño puesto de mando avanzado en los POGA, donde también están presentes Protección Civil, bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, Guardia Civil, Policía adscrita y seguridad privada en los accesos, así como servicios de atención sanitaria, en total unos 25 efectivos en Calamocha que trabajan desde el pasado lunes y permanecerán en el POGA hasta este jueves.

Ha coincidido en señalar que "la prevención es clave ante una concentración masiva de personas como es el caso de hoy y lo importante es que todas actúen con responsabilidad".

La vicepresidenta Mar Vaquero ha detallado que el Ejecutivo autonómico ha aprobado también medidas extraordinarias de prevención y seguridad que están vigentes hasta este jueves, 13 de agosto, con las que se anticipan las posibles emergencias relacionadas con el incremento de desplazamientos y la afluencia de visitantes en estos días.

Debido al elevado riesgo de incendios forestales, está prohibido encender fuego en las áreas de descanso, zonas recreativas y zonas de acampada, así como utilizar material pirotécnico o abandonar materiales susceptibles de provocar incendios, ha señalado.

En cuanto al momento de contemplación del eclipse, se deben de tomar unas medidas básicas de seguridad. En primer lugar, utilizar gafas homologadas para ello; no mirar directamente al sol en ningún momento, salvo en la breve fase de totalidad; no emplear gafas convencionales de sol, ni radiografías ni otros materiales no certificados; y supervisar a menores y personas vulnerables durante la observación.

"Debemos tener especial atención con la movilidad en las carreteras y prevenir posibles golpes de calor ante las altas temperaturas", ha manifestado Vaquero.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

El Gobierno aragonés ha habilitado cuatro puntos de observación oficial (POGA), espacios que reúnen condiciones de acceso, seguridad y capacidad y que cuentan con servicios de apoyo para atender a las personas que deseen ver el eclipse.

Se han ubicado en el antiguo aeródromo de Calamocha, en el circuito de MotorLand en Alcañiz, en el polígono de Épila y en la estación de esquí de Javalambre. Estos puntos superan los 4.275 vehículos registrados y las 13.658 personas inscritas y, en el caso de Calamocha, más de mil vehículos y 3.500 personas estaban ya registradas esta mañana para contemplar el fenómeno desde allí.

La mayoría de las personas que verán el eclipse en estos puntos en Aragón proceden de España, pero también se han registrado visitantes procedentes de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Alemania e Italia.

Por comunidades autónomas, la principal procedencia es Aragón, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Los POGA disponen de aparcamientos organizados, espacios de sombra, aseos, zona de restauración, puntos de atención al público y espacios de descanso.

También hay pantallas de gran formato para seguir la programación especial y la observación del eclipse, además de proyectar contenidos divulgativos y científicos relacionados con el fenómeno.

Desde su apertura el lunes 10 de agosto, en estos puntos se están llevando a cabo también actividades como conferencias, talleres y proyecciones y se van a repartir gafas homologadas para todas las personas que accedan a los POGA.

De hecho, el Ejecutivo autonómico ha distribuido más de 200.000 gafas homologadas para que los aragoneses puedan disfrutar del eclipse con seguridad.Además, el Ayuntamiento de Calamocha ha organizado también actividades en el POGA, como el festival 'El sol se apaga. Calamocha se enciende', con actuaciones musicales que comenzarán esta tarde a las 18.00 horas y se prolongarán hasta las 8.00 horas de este jueves.