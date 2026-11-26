Mar Vaquero ha visitado este jueves la Iglesia del Carmen de Alcañiz. - GOBIERNO DE ARAGÓN

La vicepresidenta ha visitado el templo bajoaragonés, en el que la Fundación Santa María de Albarracín prevé invertir 700.000 euros

ALCAÑIZ (TERUEL), 26 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este jueves la iglesia del Carmen de Alcañiz, uno de los bienes patrimoniales de mayor valor de la capital bajoaragonesa, que actualmente permanece cerrada al público debido a su estado de conservación. Lo ha hecho en compañía del alcalde de la localidad, Miguel Ángel Estevan.

Durante el recorrido, la vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado que la iglesia del Carmen "es un magnífico ejemplo del patrimonio que queremos conservar".

"Forma parte de la historia de la ciudad, de su personalidad y de la memoria colectiva de los alcañizanos", ha señalado. Por esos motivos, ha añadido, "queremos contribuir a recuperar su máximo esplendor y hacerlo confiando en las mejores manos posibles, en profesionales que atesoran el conocimiento, la experiencia y la sensibilidad que merece una actuación de estas características".

La rehabilitación de la iglesia del Carmen forma parte del plan de trabajo de la Fundación Santa María de Albarracín para 2027, que contará con un presupuesto de dos millones de euros para actuaciones centradas en la conservación del patrimonio de la comunidad.

En el marco de esa planificación, está prevista una intervención valorada en 700.000 euros en el templo bajoaragonés, que data del siglo XVII y presenta actualmente problemas estructurales. Estos serán abordados en la primera de las sucesivas fases en las que se desarrollará la rehabilitación.

El arquitecto José Ángel Gil trabaja en estos momentos en la elaboración del proyecto."La recuperación, conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio es una prioridad para el Gobierno de Aragón. Consideramos vital destinar recursos a preservar la enorme riqueza patrimonial que atesora nuestra comunidad porque no lo entendemos como un gasto, sino como una inversión en nuestra cultura, en nuestra identidad y también en nuestro futuro", ha señalado Mar Vaquero.

Para la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, "preservar nuestro patrimonio es preservar nuestra propia esencia como aragoneses". Asimismo, ha recalcado la importancia de "estar a la altura del legado que nos dejaron quienes nos precedieron y la obligación de transmitirlo a las nuevas generaciones en las mejores condiciones posibles".

"Cada monumento nos habla de quiénes somos, de dónde venimos y de cómo se ha forjado nuestra historia a lo largo de los siglos", ha incidido.

Por su parte, el alcalde de Alcañiz ha valorado muy positivamente este proyecto, encaminado a "dar respuesta a una de las principales demandas que tienen los alcañizanos": "recuperar este templo para el día a día, para el culto y para la celebración de propuestas culturales que tendrían en este espacio un marco incomparable".

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

La iglesia de Nuestra Señora del Carmen constituye uno de los exponentes de la arquitectura barroca de Alcañiz y del Bajo Aragón. El templo formaba parte del antiguo convento de los carmelitas, fundado en 1602, del que también se conserva el claustro.El inmueble ha experimentado un progresivo deterioro a lo largo de los años.

A los importantes daños sufridos durante la Guerra Civil se sumaron posteriormente los ocasionados por una fuerte tormenta de granizo que afectó a su cubierta. Estas circunstancias agravaron su estado de conservación hasta obligar al cierre del templo, tanto para el culto religioso como para cualquier otro uso.

Desde el punto de vista arquitectónico, la iglesia presenta una estructura de tres naves, de las cuales la central es de mayor altura y anchura que las laterales. Cuenta con una cubierta de bóveda de cañón y una singular decoración barroco-mudéjar.

Entre sus elementos de mayor interés artístico sobresalen la portada, flanqueada por dos magníficas columnas salomónicas, y el retablo mayor. El inmueble cuenta desde 2002 con la consideración de Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.