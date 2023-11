Mar Vaquero: "El presupuesto mejora la prosperidad de los aragoneses, garantiza su bienestar y ofrece más oportunidades"

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha dado a conocer este jueves las líneas estratégicas del presupuesto del departamento, con el que, tal y como ha asegurado, pretende "mejorar la prosperidad de los aragoneses, garantizar su bienestar y ofrecerles más oportunidades".

Unos objetivos que ponen de manifiesto que este Ejecutivo va a otorgar el protagonismo que merecen "los ciudadanos, los trabajadores, las empresas, pymes y autónomos".

Para conseguirlo han diseñado un presupuesto, en palabras de la vicepresidenta, que es fruto de un "profundo" análisis de la realidad, con unos recursos que van dirigidos a "conseguir la mejora de los servicios públicos, impulsar la actividad económica, alcanzar unos mayores equilibrios territoriales y llevar a Aragón a ser un referente nacional e internacional". Propósito al que aspira porque los trabajadores y empresas "tienen capacidad, potencial y talento".

Con estas cuentas empieza una "nueva etapa" en la que "se han acabado los tiempos de dos o más ventanillas, interlocutores o estrategias", ya que ahora los ciudadanos "saben a dónde tienen que dirigirse, van a recibir el mismo trato y el mérito que se obtenga será el suyo, no el nuestro".

Según ha añadido, el propósito es "impulsar o ayudar" para la generación de actividad económica y empleo. Todos estos propósitos se van a materializar en un entorno caracterizado por la "paz social" que existe en Aragón, sobre la que ha subrayado que con este Ejecutivo está "asegurada". "A pesar de los temores infundados y promulgados por alguna formación política, está garantizada y los hechos no han dejado de darnos la razón en todo este tiempo", ha recalcado, mediante el diálogo "con todos los agentes sociales".

Ese contexto de paz social tiene una relevancia mayúscula para la llegada de nuevas empresas a la comunidad, en línea con lo conocido durante las últimas jornadas. Ahí posee una importancia capital el aumento del presupuesto de Aragón Exterior en un 30%, hasta alcanzar un presupuesto de 1,5 millones de euros.

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN

"La proactividad se abre paso frente al exceso de burocracia", ha añadido al respecto, para "ayudar en la internacionalización de las compañías y en la atracción de inversión extranjera".

"Estamos trabajando desde el primer minuto para que sigan llegando nuevas compañías a Aragón porque tenemos el inmenso privilegio de vivir en un territorio único, bien posicionado, con condiciones atractivas para las empresas y con un Gobierno que va a dedicar su tiempo en hacerles las cosas fáciles", ha especificado en su comparecencia.

MEJORA DE POLÍGONOS INDUSTRIALES

Los proyectos empresariales necesitan tener información puntual de los diferentes polígonos industriales disponibles en Aragón, a tiempo real y en la que se dé todos los detalles que necesitan los emprendedores para elegir uno de los espacios disponibles en las tres provincias aragonesas.

Por esa razón ha anunciado que el Departamento va a trabajar en la puesta en marcha de una nueva aplicación web en la que se suministren todos esos datos. "De nada sirve contar con ubicaciones que esperan la llegada de empresas si no se conocen, si no brindamos información puntual y actualizada del estado real de los polígonos, disponibilidad de suelo y valoración", ha manifestado para justificar las razones que explican la puesta en marcha de esta iniciativa.

Con respecto a la Dirección General de Promoción Industrial e Innovación, ha anunciado la elaboración de una Ley de Polígonos Industriales y la convocatoria de una ayuda de 1,3 millones de euros para ayuntamientos y asociaciones de empresarios que gestionen áreas industriales. El objetivo es "mejorar sus condiciones y adaptarlos a las necesidades que tienen las empresas".

MODERNIZACIÓN DEL INAEM Y PLAN TALENTO

"Tenemos el objetivo de hacer del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) la primera opción a la que recurra cualquier ciudadano que busque un empleo y que lo encuentre".

Con esas palabras ha detallado las intenciones de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de modernizar esa organización, a lo que ayudará el Plan de Transformación Digital que dispondrá de una primera inyección económica de 1 millón de euros. Gracias a él "mejoraremos su gestión, actualizaremos la relación con los ciudadanos, simplificaremos los trámites y optimizaremos los resultados".

Mar Vaquero ha reiterado que "huye del conformismo" porque ello "no entra dentro de mi ADN como representante política". "Mientras haya un aragonés que desee trabajar y no pueda hacerlo, no estaré satisfecha", ha subrayado una vez más, en esta ocasión en la comisión celebrada este jueves.

Para reducir las cifras del desempleo, la vicepresidenta del Ejecutivo ha comentado también la importancia que tendrá la Dirección General de Pymes y Autónomos, nacida para "dar respuesta a las demandas de los responsables de buena parte de los empleos que se generan en nuestra Comunidad".

Uno de sus proyectos más destacados será el Plan Talento, dotado con casi un millón de euros, para "impulsar el emprendimiento de nuestros jóvenes, evitar que tengan que dejar Aragón en busca de un futuro que no encuentran en su lugar de origen, formarles de acuerdo a las condiciones de un mercado laboral cambiante y atraer el talento de otros territorios". Junto a ello, la vicepresidenta ha asegurado que "también pensamos en los que un día se fueron".

SINIESTRALIDAD LABORAL

Aunque en las últimas semanas no se han producido accidentes laborales mortales, la consejera de Economía, Empleo e Industria ha reiterado la "urgencia" de adoptar medidas para reducir a cero estos sucesos, mediante la "implicación de todos los agentes sociales e instituciones".

"No vamos --ha subrayado-- a escatimar recursos para reducir la siniestralidad laboral" y, en compañía de todos los agentes sociales, vamos a "trabajar unidos para la resolución de este problema social".

MÁS PERSONAL EN ENERGÍA Y MINAS

En su exposición ante los diputados, Mar Vaquero ha dado a conocer el enorme retraso que acumula la tramitación de expedientes por parte de la Dirección General de Energía y Minas. Un "problema" para el que ha explicado la solución planteada por el la Consejería: 660.000 euros para aumentar el personal y agilizar así la tramitación.

Asimismo, con respecto a la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, ha aseverado que con el proyecto de presupuestos para 2024 se va a "reforzar" la línea de oficinas para atender a los aragoneses, así como el "impulso" a su digitalización.

El Instituto Tecnológico de Aragón, el Instituto Aragonés de Fomento, Tecnopark, el Centro de Empresas e Innovación de Aragón, y Walqa van a disponer del presupuesto "relevante" para poder acometer sus funciones. Así lo ha enfatizado. "Todos ellos son fundamentales para conseguir los objetivos que nos hemos planteado desde la Consejería y van a ser fundamentales en nuestro día a día", ha asegurado al respecto.