Mar Vaquero recalca que las elecciones no van a "desviar" al Gobierno de Aragón de sus prioridades y compromisos

1123699.1.260.149.20261007142132 Mar Vaquero es la vicepresidenta del Gobierno de Aragón. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha aseverado este miércoles que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre no va a "desviar" al Gobierno de Aragón de sus prioridades y compromisos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha señalado que el Ejecutivo sigue trabajando "igual" que antes para aprobar la ley de presupuestos autonómicos de 2027.

"Seguimos trabajando igual", ha dicho, recordando que los presupuestos son "una prioridad" para el Gobierno de Jorge Azcón "y así lo estamos haciendo en todas las Consejerías".

Vaquero ha recordado que las Cortes aprobaron el techo de gasto en la anterior sesión plenaria y se ha mostrado convencida de que el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, "dará a todos buenas noticias y, sobre todo, dará a conocer esos presupuestos que seguro que van a ser buenos para Aragón".