Marcelino Iglesias ensalza las convicciones "profundas, inamovibles y de hierro" del expresidente aragonés Javier Lambán

Acto civil de despedida al expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en la sala crematorio de Ejea de los Caballeros, a 16 de agosto de 2025, en Ejea de los Caballeros, Zaragoza - Ramón Comet - Europa Press

EJEA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

El que fuera presidente del Gobierno de Aragón durante tres legislaturas (1999-2011), Marcelino Iglesias, ha elogiado de su sucesor fallecido esta viernes, Javier Lambán, que tenía "convicciones profundas, inamovibles, de hierro".

Iglesias ha añadido que Lambán fue un hombre que le tocó gestionar esta comunidad autónoma en unos años "muy difíciles" y que la salud "no le acompañó".

En declaraciones a los medios de comunicación ha asegurado tener "un gran recuerdo de este presidente" que ha hecho extensivo al resto de aragoneses.

"Yo quiero transmitir a través de los medios, a su familia, a sus amigos, a todos los compañeros, el pesar y la tristeza que sentimos en este momento", ha concluido.

Marcelino Iglesias ha asistido a Ejea de los Caballeros, la localidad natal de Lambán para darle el último adiós en un acto civil que ha tenido lugar en el tanatorio.

Javier Lambán ha fallecido este pasado viernes, 15 de agosto, a los 67 años y a tan solo cuatro días de cumplir los 68 años a consecuencia de un cáncer diagnosticado en 2021.