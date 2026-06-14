La X Marcha Contra el Cáncer reúne en Teruel a 2.000 personas en una jornada de solidaridad, convivencia y compromiso

Actividad de zumba en la plaza San Juan este domingo en la X Marcha contra el Cáncer. - AECC TERUEL

TERUEL 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer en Teruel ha celebrado este domingo la X Marcha Contra el Cáncer, una edición muy especial que ha vuelto a convertir las calles de la ciudad en una gran marea verde de solidaridad, compromiso y apoyo a las personas con cáncer y sus familias.

Las 2.000 inscripciones disponibles se agotaron días antes de la celebración de la marcha, confirmando una vez más la extraordinaria implicación de la sociedad turolense con esta iniciativa solidaria, que este año celebraba su décimo aniversario.

La jornada ha transcurrido en un ambiente inmejorable, marcado por la convivencia, la participación y el compromiso de miles de personas que han querido sumar sus pasos a favor de la investigación en cáncer y de los servicios gratuitos que la Asociación ofrece a pacientes y familiares.

Desde la entidad han agradecido especialmente la implicación de todas las personas participantes, así como el trabajo de las más de 60 personas voluntarias que hacen posible la organización de una actividad de estas características. Un trabajo que comienza muchos meses antes de la marcha y que abarca desde la preparación de inscripciones, dorsales y bolsas del corredor hasta la señalización del recorrido, la elaboración de bocadillos y toda la logística necesaria para coordinar un evento de esta magnitud.

La Asociación también ha querido reconocer la colaboración de quienes contribuyeron a dinamizar la jornada y hacerla todavía más especial. En este sentido, ha agradecido la participación del gimnasio No te Excuses, encargado del calentamiento previo y las actividades de zumba; de DJ Suso Llorens, que ha puesto la banda sonora a la mañana; de J. Puerto que ha sido el encargado del sonido y de la charanga Los Espontáneos, que ha acompañado y animado a los participantes en el último tramo del recorrido como guiño especial al nombramiento de Mantenedores de las Fiestas del Ángel 2026 a la Asociación.

Además, se han sorteado más de 70 regalos donados por los comercios de la ciudad. Como cada año, la marcha ha servido también para reconocer la implicación de empresas, centros educativos y colectivos que destacan por su compromiso con esta iniciativa.

En esta edición, el reconocimiento a la empresa con mayor participación ha sido para Viarcín Platea, mientras que el galardón al club deportivo más participativo recayó en el Grupo Alpino Javalambre.

En el ámbito educativo, el reconocimiento al colegio con mayor participación fue para el Colegio Ensanche, mientras que el instituto con más personas inscritas fue el IES Vega del Turia.

La Asociación ha agradecido igualmente la implicación de todos los centros educativos que han colaborado en esta edición: Las Viñas, La Salle, La Arboleda, Miguel Vallés, Purísima y Santos Mártires, Victoria Díez, CRA Turia, Anejas y Fuenfresca, así como de los centros Segundo de Chomón, Francés de Aranda, Santa Emerenciana y la Universidad de Zaragoza, cuyo apoyo resulta fundamental para seguir acercando la solidaridad y la promoción de hábitos de vida saludable a la comunidad educativa.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer han mostrado su agradecimiento a patrocinadores, colaboradores, instituciones, entidades y participantes, destacando que el éxito de esta décima edición vuelve a demostrar la enorme capacidad de movilización y solidaridad de la provincia de Teruel.

Los fondos recaudados a través de esta marcha se destinarán íntegramente a impulsar la investigación en cáncer y a mantener los servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, acompañamiento, voluntariado, ejercicio físico y orientación sanitaria que la Asociación ofrece a pacientes y familiares en la provincia de Teruel.