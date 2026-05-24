Las marchas militares recorren las calles de Zaragoza

Acto central organizado por el Ejército de Tierra en la plaza del Pilar con motivo de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas 2026. - COMANDANCIA MILITAR DE ZARAGOZA Y TERUEL

ZARAGOZA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La música militar recorrió este sábado el centro de Zaragoza antes de proceder al acto del arriado de la Enseña Nacional con el posterior acto de homenaje a los Caídos por España, en el acto central organizado por el Ejército de Tierra en la plaza del Pilar con motivo de las celebraciones del Día de las Fuerzas Armadas 2026.

Encabezadas por sus escuadras de gastadores la Unidad de Música de la Academia General Militar y las Bandas de Guerra de la Brigada "Aragón" I , Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros no 12 y Agrupación de Apoyo Logístico número 41, partieron respectivamente desde Plaza de San Gregorio, Plaza de Santa Engracia, Plaza de los Sitios y Plaza de José Sinués recorriendo las calles principales del centro de Zaragoza para confluir en la plaza del Pilar.

Durante el recorrido realizaron diferentes paradas en los lugares más emblemáticos. Ya en la plaza del Pilar, el General de División Luis Francisco Cepeda Lucas, Representante Institucional del Ejército de Tierra en Aragón y Jefe de la División 'Castillejos', presidió un acto que combinó con música militar, un solemne arriado de bandera con un sentido homenaje a los Caídos por España seguido por todo el público asistente.

La celebración finalizó con el desfile de las unidades participantes y el agradecimiento del General Cepeda a las autoridades y el público asistente.

Estuvieron presentes en el acto acompañando a Cepeda el general de Brigada Prudencio Horche Moreno, comandante militar de Zaragoza y Teruel, autoridades militares del Ejército del Aire, Guardia Civil y Ejército de Tierra, así como diversas autoridades civiles como el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán Blázquez y otras de las principales instituciones de Aragón y Zaragoza.

El acto fue conducido por la directora y presentadora de "Buenos días" de Aragón Radio, Silvia Herrero. Asimismo, se contó con la ayuda de los Voluntarios de Zaragoza, para el apoyo al acto repartiendo banderas de España y dípticos explicativos del acto y la tradición de la retreta militar, que tuvo mucho éxito entre todos los asistentes.