Marea Verde Aragón convoca una asamblea abierta en la plaza de España tras la concentración por la escuela pública

Cartel de la concentración y asamblea convocadas este martes 16 de junio. - MAREA VERDE ARAGÓN

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Marea Verde Aragón celebra este próximo martes 16 de junio una asamblea abierta a las 19.00 horas, en Plaza de España, una vez finalizada la concentración convocada en defensa de la escuela pública.

La plataforma hace un llamamiento a docentes, familias, alumnado y ciudadanía para participar en este encuentro con el objetivo de analizar la situación educativa en Aragón y preparar las acciones del próximo curso.

Tras un año marcado por las movilizaciones en defensa de la educación pública, Marea Verde Aragón considera necesario cerrar el curso con un espacio de debate y organización colectiva que permita evaluar las reivindicaciones impulsadas durante estos meses y fortalecer la respuesta social ante los desafíos que continúan abiertos.

La plataforma advierte de que el próximo curso volverán a estar sobre la mesa cuestiones fundamentales como la oposición a la concertación del Bachillerato, la necesidad de dotar a los centros de plantillas ajustadas a sus necesidades reales y la denuncia de la insuficiente atención que siguen sufriendo numerosos centros educativos públicos.

"La escuela pública necesita una comunidad educativa activa, organizada y capaz de responder de forma colectiva a los recortes, la falta de recursos y las decisiones políticas que ponen en riesgo la equidad del sistema educativo", señalan desde Marea Verde Aragón.

La asamblea pretende ser un espacio abierto para compartir experiencias, recoger propuestas y construir de forma conjunta las líneas de trabajo que marcarán el inicio del próximo curso.

Desde la plataforma recuerdan que los avances en la defensa de la educación pública han sido siempre fruto de la participación y la movilización social.

Marea Verde Aragón anima a las personas asistentes a acudir con su camiseta verde y a sumarse a una convocatoria que busca reforzar la unidad de la comunidad educativa ante un nuevo curso que se prevé decisivo para el futuro de la enseñanza pública en Aragón.