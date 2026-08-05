María José Vicente (PP) afirma que la Gerencia única de Atención Primaria optimizará la prestación del servicio

La portavoz adjunta del grupo del PP de las Cortes de Aragón, María José Vicente. - PP.

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo del PP de las Cortes de Aragón, María José Vicente, ha afirmado este miércoles, 5 de agosto, que la creación, mediante un decreto que ya ha aprobado y publicado el Gobierno autonómico, de la Gerencia única de Atención Primaria, permitirá mejorar la prestación del servicio.

"Resulta sorprendente ver denunciar hoy al PSOE, con tanta solemnidad, aquello que ellos mismos se comprometieron a hacer cuando gobernaban".

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dejado claro que el decreto no menciona la descentralización ni la privatización de la sanidad pública, como han asegurado desde el PSOE, sino "exactamente lo contrario".

El Gobierno de Aragón "refuerza" la Atención Primaria con una Gerencia única dentro del Salud, "una estructura propia para gestionar mejor los centros de salud, la asistencia y a los profesionales", ha señalado Vicente, recordando que, en 2023, "fue el propio PSOE quien se comprometió a crear una dirección única para la Atención Primaria, separada y desvinculada de los hospitales" y "hoy el Gobierno de Jorge Azcón cumple ese compromiso y va más allá".

"También el PSOE dice que se centraliza la sanidad", pero "la realidad es completamente distinta" porque "coordinar mejor no es centralizar, sino dotar a la Atención Primaria de una organización común para prestar mejor el servicio en todo Aragón".

La portavoz adjunta del PP ha hecho notar que el área de gestión de Salud Mental "no desaparece", sino que "se integra en la estructura asistencial del Salud para mejorar su coordinación y estar más cerca de los profesionales y de los pacientes".

MEJOR GESTIÓN

"Más allá de este debate organizativo, lo importante es hablar de la sanidad que estamos construyendo porque la sanidad aragonesa no partía de cero", ha manifestado Vicente, en alusión a las listas de espera, la falta de profesionales y las dificultades para cubrir las plazas en el medio rural, "problemas que el propio PSOE reconocía y publicó cuando abandonó el Gobierno".

"En estos dos años y medio, el Gobierno de Jorge Azcón ha intentado revertir esta situación con diferentes medidas", ha expuesto María José Vicente, apuntando que se ha desbloqueado la carrera profesional con una inversión de 140 millones de euros; se han convocado más de 4.200 plazas para estabilizar a los profesionales sanitarios; y se ha implantado la jornada laboral de 35 horas semanales en el Salud.

Además, "hemos seguido invirtiendo en infraestructuras y en más profesionales para reforzar la sanidad pública y se han impulsado medidas pioneras para atraer especialistas a los hospitales y centros con más difícil cobertura" porque "vivir en el medio rural no puede significar tener una peor asistencia sanitaria y los resultados empiezan a verse".

La diputada del PP ha comentado que el Plan de Dinamización Quirúrgica ha permitido reducir la lista de espera un 27% y disminuir, también, la demora media para ser operado. La sanidad pública aragonesa cuenta con un presupuesto de 526 millones de euros más que en la etapa socialista "y con más profesionales trabajando en el Salud".

"Con la sanidad pública no se debería jugar ni generar miedo porque detrás de cada decisión hay profesionales y detrás de cada profesional hay pacientes", ha añadido.

María José Vicente ha concluido afirmando que "mientras algunos siguen instalados en el alarmismo, el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón sigueu trabajando para reforzar la sanidad pública con hechos, gestión e inversión".