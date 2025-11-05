Marín (PP) critica "la falta de respeto" del ministro Urtasun a Aragón mientras Alegría "calla" sobre Sijena

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Ana Marín ha criticado este miércoles "la falta de respeto institucional" del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, hacia Aragón mientras la ministra de Educación y secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, "calla" en relación a la recuperación de las pinturas murales del monasterio de Santa María de Sijena (Huesca).

Marín ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado su "indignación y malestar" ante "la actitud" de Urtasun, quien la semana pasada destacó el trabajo de los técnicos del MNAC y "cuestionaba las valoraciones de los técnicos del Gobierno de Aragón".

La parlamentaria del PP ha realzado "el rigor científico" y el respeto a los principios de conservación de las pinturas de Sijena por parte de los técnicos del Gobierno de Aragón desplazados al MNAC, de forma que "su trabajo merece reconocimiento, no descalificaciones".

"Una vez más vemos como el Gobierno de España no defiende a Aragón, sino que se pone del lado de los que nos han arrebatado un derecho y una propiedad que es nuestra", lo que no solo es "injusto", sino que denota "una falta de respeto insttucional" hacia la Comunidad Autónoma de Aragón, "hacia todos los aragoneses".

Ana Marín ha lamentado que el Ejecutivo central se ponga "a favor de unas comunidades autónomas despreciando a otras" y "enfrente" a unas regiones con otras: "Se trata de que Aragón vuelve a quedar en desventaja por culpa del Gobierno de España frente a otras comunidades" cuando la cuestión es "defender nuestro patrimonio y nuestros derechos".

El grupo del PP de las Cortes de Aragón ha presentado una PNL para su tramitación en sesión plenaria para invitar al ministro Ernest Urtasun a venir a Aragón para "decir lo que opina sobre los bienes de Sijena, a ver si sus declaraciones son iguales quue las que hizo en Cataluña". Para Ana Marín, "tenemos a un ministro que habla demasiado y a una ministra que calla permanentemente".

Los populares reclaman lo que han reconocido las sentencias judiciales, la devolución de las pinturas murales, y también "la justicia y la igualdad entre territorios" porque "no puede haber territorios de primera y de segunda categoría, no puede haber enfrentamiento entre territorios".

Ha proclamado que "todas las comunidades autónomas son iguales", como dice la Constitución de 1978, por lo que ha exigido al Gobierno de España y a Urtasun que respalden las conclusiones de los técnicos del Gobierno de Aragón y se comprometan "de una vez por todas" a trabajar para la devolución íntegra de las pinturas murales.

"Defendemos la dignidad de un pueblo, defendemos el valor de nuestra comunidad autónoma, los derechos de los aragoneses y, sobre todo, el respeto entre territorios", ha concluido.

"RESPONSABILIDAD MORAL"

La actitud del Gobierno de España a este respecto "se repite continuamente en el tiempo y genera una situación de agravio que no vamos a consentir", ha advertido la diputada del PP, haciendo notar que Pilar Alegría "calla frente a este agravio y defiende a un compañero del Consejo de Ministros frente a los aragoneses, olvidando que su principal misión es, desde luego, defendernos".

A su juicio, Pilar Alegría "tiene una responsabilidad moral y política con Aragón, que no se le olvide", reclamándole "una voz firme que defienda a Aragón, que no permanezca en silencio como lo ha hecho hasta ahora, frente a un nuevo episodio en el que nuestro patrimonio y nuestro prestigio son menospreciados".

También ha señalado que Alegría comió esta semana con el "presunto acosador" Francisco Salazar y este martes ha justificado esta comida "diciendo que hacía mucho tiempo que no se veían: Hace mucho tiempo que los aragoneses no vemos a Pilar Alegría defender Aragón y sobre esto no ha dicho nada".

"Es más, y por desgracia, nunca la hemos visto defender Aragón, y esa debería ser su prioridad, defender a nuestra comunidad autónoma", ha zanjado.