Marín (PP): "Sánchez ha basado su gobierno en la mentira y sus ministerios acumulan fracasos y agravios hacia Aragón"

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, he hecho un balance de lo que han supuesto los gobiernos de Pedro Sánchez para Aragón, casi ocho años de gobierno que han supuesto un "fracaso estrepitoso en todas y cada una de las áreas de responsabilidad" del Ejecutivo de Sánchez en nuestra Comunidad. "Sánchez ha basado su gobierno en la mentira, el fracaso y el enfrentamiento, todos y cada uno de los ministerios acumulan fracasos y agravios hacia nuestra Comunidad Autónoma".

En infraestructuras, el balance de Sánchez es "nefasto". "Hoy seguimos esperando una solución para la variante de Sabiñánigo, una obra acabada y que el ministerio es incapaz de poner en funcionamiento por no saber solucionar un conflicto con la empresa. Ocho años de Gobierno y seguimos esperando el desdoblamiento de la A-68. Seguimos sin saber nada de la A-40 en Teruel o de la N-330, entre otras muchas infraestructuras pendientes".

Además de ser incapaces de avanzar en las infraestructuras necesarias para los aragoneses, el Gobierno de Sánchez ha tomado decisiones que condenan el desarrollo de Aragón, "solo así se entiende la decisión sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo, que pretenden que sea una vía del siglo XIX en el tramo entre Teruel y Sagunto. La conexión ferroviaria entre Teruel y Zaragoza sigue sin restablecerse por un desastre de gestión y planificación de las obras que lleva a que los viajeros llevan más de un año sin tren y teniendo que viajar en autobús. Y por si todo esto fuera poco han destrozado el AVE, convirtiéndolo en un servicio poco fiable con retrasos y más retrasos".

La portavoz del PP en las Cortes se ha referido también a la situación de las obras hidráulicas. "Ha sido ocho años de atascos, bloqueos y palos en la rueda desde dentro del Ministerio. Ocho años sin poner en marcha Almudévar, ocho años con Yesa y Mularroya al ralentí".

En este sentido, ha argumentado que hace apenas una semana "conocimos que han sido incapaces de ejecutar ni un 35 por ciento de las obras contempladas en Plan Hidrológico de Cuenca, ese en el que ya recortaron infraestructuras necesarias para Aragón y que encima ahora son incapaces de ejecutar. Y por cierto, en esa reunión de la Comisión de Seguimiento fue la propia CHE la que dijo que los centros de datos no suponían en ningún caso un problema de abastecimiento de agua, lo que supone un problema es la dejadez e inacción de Sánchez a la hora de finalizar las obras pendientes del Pacto de Agua, así de claro".

DAÑAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS CCAA

Marín ha recordado que Sánchez llegó al Gobierno pidiendo construir un muro entre españoles, basó su programa de gobierno en el frentismo y por ello, "ha entablado una guerra con las Comunidades Autónomas, mayoritariamente gobernadas por el Partido Popular, para castigar a los españoles, en este caso a los aragoneses, por no haberle respaldado en las urnas".

La diputada popular ha denunciado el ataque sistemático que el Gobierno de Sánchez ha perpetrado contra los servicios públicos. Un caso "especialmente dañino" ha sido la política frentista aplicada por el Ministerio de Sanidad. "En España hay un problema estructural de falta de profesionales, el Gobierno de Sánchez no es que se haya inhibido, es que ha bloqueado la posibilidad de que en nuestro país haya más médicos, negándose a ampliar las plazas MIR entre otras cosas. Su Estatuto Marco sin negociar, impuesto y que no da respuestas a los profesionales nos ha llevado a una huelga que aumenta las listas de espera en Aragón y en el conjunto de España".

En lo que se refiere a servicios sociales, Marín ha apuntado que siguen sin financiar el 50 por ciento de la dependencia. "Al País Vasco y a Cataluña sí, a Aragón No". En educación el fracaso de su modelo ha quedado evidencia en el informe PISA. "Entiende la educación como un elemento de enfrentamiento y se olvidan de los importante, que nuestros hijos reciban una educación de calidad. Aprobaron leyes sectarias y han más preocupados en enseñar matemáticas con perspectiva de género que asegurar una educación de calidad a nuestros hijos".

Ha añadido que "el frentismo y al ataque a las Comunidades y especialmente al progreso de Aragón ha tenido un ministerio como protagonismo, el de Transición Ecológica. "Ocho años de gobierno y siguen sin resolver los concursos energéticos. Ocho años bloqueando el desarrollo industrial y tecnológico de Aragón pero aprobando un cupo energético para Cataluña. Ahora atacan a los centros de datos con mentiras como la del consumo de agua, desmentida por la propia CHE y con regulaciones brutales para bloquear los centros de datos en Aragón".

Ha remarcado que "no han tenido nada que ofrecer, no han apoyado al tejido productivo y se empeñan en dañar el crecimiento y la prosperidad de Aragón".

Otro ataque al futuro y el desarrollo de Aragón ha sido el modelo de financiación autonómica que pretendió imponer para garantizarse el apoyo de nacionalistas e independentistas. "Lo dejaron claro: más dinero para Cataluña y fuera la despoblación del modelo, en un ataque brutal al sostenimiento de nuestros servicios públicos. Menos deuda para Cataluña y más deuda para el conjunto de los aragoneses. Enfrentar territorios para mantenerse en el poder. Esa ha sido su política. Ellos son los responsables".

Marín ha insistido en que "no ha habido ministerio que no haya desplegado ataques contra Aragón, con Bolaños recortando plazas judiciales o con el ministro de Cultura negándose a acatar una sentencia, la de las pinturas de Sijena, que da la razón a Aragón, que es firme y que devuelve a los aragoneses lo que es nuestro".

VIVIENDA

La portavoz del PP en las Cortes ha subrayado que la "potente" política de vivienda desplegada por el Ejecutivo de Jorge Azcón desde el primer momento de su llegada al Gobierno pasó de ser puesta como ejemplo por la ministra de Vivienda a ser boicoteada por su incapacidad manifiesta.

"Nos han negado suelos que son nuestros para seguir construyendo vivienda. Nos han negado suelos de Defensa. Nada de las viviendas de la SAREB, y hoy pretenden tomar la vivienda como bandera para ir a unas elecciones. Y lo hacen también con furia, fango y enfrentamiento. Ocho años de fracasos y ocurrencias".

CORRUPCIÓN

Marín ha asegurado en que no ha habido límite ni político, ni ético ni moral que Pedro Sánchez no se haya saltado. "El presidente bajo cuyo mandato la corrupción se ha instalado en Moncloa, en su casa y en Ferraz también ha permitido que esas redes corruptas llegaran a Aragón. Desde las fiestas con putas de Ábalos en el Parador de Teruel y en Zaragoza, hasta las mordidas de Servinabar, los chanchullos de Cerdán y Antxón y Leire en Aragón".

Ha continuado diciendo que "la degradación absoluta, la inmoralidad máxima cuando hemos visto incluso la concesión del tercer grado penitenciario a terroristas. Pedro Sánchez ha sido un presidente nefasto para Aragón, y todo con el consentimiento de Pilar Alegría, que llegó a Aragón con un único objetivo, seguir levantando el muro de Pedro Sánchez contra los aragoneses".