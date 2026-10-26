Marina Rodríguez y Jesús García, cabezas de lista de CHA-Frente Amplio Aragón para el Congreso por Zaragoza el 29N

Presentación candidaturas CHA-Frente Amplio Aragón, en el palacio de la Aljafería. - CHA-FRENTE AMPLIO ARAGÓN

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

CHA-Frente Amplio Aragón ha presentado a sus candidatos para el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Zaragoza en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La cabeza de lista será Marina Rodríguez y el número dos, Jesús García Usón.

"Tenemos muy claro el objetivo: llevar la voz de Aragón a Madrid", ha señalado Rodríguez, quien ha destacado "haber conseguido una candidatura unitaria, que aúna juventud y experiencia, escuchando lo que nos pedían los aragoneses y aragonesas".

Asimismo, la cabeza lista de CHA-Frente Amplio Aragón por Zaragoza se ha comprometido a "trabajar en defensa de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestras lenguas, de nuestros paisajes, de nuestros ríos, de nuestras montañas y de nuestra gente, para conseguir un Aragón en el que podamos vivir".

Por su parte, Jesús García Usón ha apostado "por la esperanza y la movilización frente al avance de las derechas", tomando como referencia la victoria de Lula en Brasil. Ha recalcado que la candidatura quiere representar "la esperanza de la gente que quiere luchar por sus derechos frente a la resignación" y trasladar al Congreso una voz firme en defensa de la mayoría social.

García Usón ha subrayado, además, el apoyo de la coalición a las movilizaciones en defensa de los derechos laborales, incluida la huelga general convocada para el 11 de noviembre, y ha reclamado salarios que permitan hacer frente al coste real de la vida, especialmente en ámbitos como la vivienda y la cesta de la compra.

Igualmente, el candidato ha alertado de que el encarecimiento de la vivienda y las políticas liberales están deteriorando las condiciones de vida de la clase.

En este sentido, ha precisado que Aragón representa un ejemplo de las consecuencias de las políticas de derechas, especialmente en materia de vivienda, donde, a su juicio, prevalece una visión de mercado que favorece a los sectores más privilegiados frente a quienes necesitan garantías efectivas para acceder a una vivienda digna.

García Usón también ha reivindicado medidas como una legislación que garantice el derecho a la vivienda, la protección de los derechos laborales, una pensión mínima equiparada al salario mínimo interprofesional y el refuerzo de los servicios públicos.

"Lo importante son las políticas, no los políticos", ha señalado García Usón, quien ha asegurado que Frente Amplio aspira a tener la fuerza suficiente en Madrid para impulsar medidas que amplíen derechos y pongan límites a los abusos que sufren las personas trabajadoras y los sectores más vulnerables de la sociedad.

LISTA COMPLETA

La lista la encabeza Marina Rodríguez (CHA), y le sigue como número dos Jesús García Usón (IU); la número tres es Rosa Burgos (Partido Verde), tras ella figuran Carlos Velasco (Sumar), Lúa Buera (Recortes Cero), Álvaro Sanz (IU) y Laura Encabo (CHA).

Los suplentes son: Diego Rodríguez (CHA), Elena García (IU) y Julián Buey (Sumar).