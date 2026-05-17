Marta Abengochea (IU) llama a representar "al Aragón que no se rinde y pelea contra las políticas privatizadoras"

Reunión de la asamblea autonómica de Izquierda Unida Aragón celebrada este domingo en Zaragoza. - IZQUIERDA UNIDA ARAGÓN

ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que la principal tarea política de Izquierda Unida "es representar a ese Aragón que no se rinde, que combate las políticas privatizadoras y que no está dispuesto a permitir que este gobierno ultra siga profundizando en la desigualdad y en el deterioro de los servicios públicos".

Con esa línea marcada sale la formación de la asamblea autonómica celebrada este domingo en Zaragoza en la que se ha analizado el impacto directo que las políticas del Gobierno PP-Vox están teniendo sobre la vida cotidiana de la mayoría social.

Abengochea ha advertido de que "cada vez más gente está comprobando en su día a día las consecuencias de gobernar para las élites, mientras se abandona a la clase trabajadora y a la mayoría social".

En ese sentido, ha puesto en valor las movilizaciones sociales que se están desarrollando en Aragón "desde la huelga de limpieza de edificios hasta las huelgas y movilizaciones de la comunidad educativa, convocadas para los próximos 19 y 20 de mayo contra la concertación del Bachillerato, y la deriva privatizadora del Gobierno de Aragón".

"Necesitamos que la movilización sea masiva y contundente porque nos estamos jugando el futuro de la educación pública y de los derechos de la mayoría social", ha afirmado.

Además, ha criticado que "cuando hablan de desregular lo que realmente quieren decir es desproteger, y cuando hablan de priorizar están hablando de excluir a quienes más necesitan el apoyo de lo público".

La coordinadora de IU Aragón ha insistido en que "este discurso racista y reaccionario hay que combatirlo, pero también la práctica clasista que supone gobernar para unos pocos mientras se precariza la vida de la mayoría".

Por ello, ha defendido que "para hacer frente a esta ofensiva es imprescindible fortalecer la militancia, la organización y las alianzas con el tejido social y con la sociedad civil organizada, porque solo desde la movilización colectiva podremos frenar este retroceso y construir un Aragón más justo y con más derechos".

Durante la reunión, Izquierda Unida Aragón ha mostrado, además, su preocupación por el clima social que están generando los discursos de odio y de confrontación impulsados desde las instituciones.

"Cuando se señala a las personas migrantes o se normalizan mensajes xenófobos, lo que se está haciendo es enfrentar a quienes comparten los mismos problemas materiales: salarios bajos, precariedad o dificultades para acceder a derechos básicos", ha afirmado Abengochea.

Frente a eso, ha defendido que "la salida pasa por fortalecer lo público, recuperar la identidad de clase y organizar esperanza colectiva para que Aragón vuelva a ponerse del lado de quienes se dejan la piel y sostienen Aragón, sus familias, sus barrios y sus pueblos cada día".

ELENA GARCÍA, NUEVA COORDINADORA DE IU ZARAGOZA COMARCAS

La concejala de IU en Alagón, Elena García, ha sido elegida como coordinadora de la Asamblea Intercomarcal de Zaragoza. Durante la asamblea se ha puesto de manifiesto que "hay que seguir combatiendo las políticas depredadoras y extractivistas que convierten al territorio en sacrificio para el capital".

Asimismo, García ha señalado que Izquierda Unida está calentando motores para la convocatoria de elecciones municipales de 2027 y que las principales demandas para el medio rural son "vivienda asequible, así como sanidad y educación pública de calidad".