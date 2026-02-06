Marta Abengochea (IU-Sumar) pide llenar las urnas "de derechos, esperanza y dignidad"

La candidata de IU-Movimiento Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, segunda por la izquierda, en el mitin de cierre de campaña electoral antes de las elecciones anticipadas del próximo 8F. - IU-MOVIMIENTO SUMAR

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, ha pedido llenar las urnas este domingo 8 de febrero "de derechos, de esperanza y de dignidad" en una cita en la que, pase lo que pase, ha asegurado que ya han ganado porque "salimos más fuertes, con más energía y más comprometidas para seguir currando por ese Aragón que soñamos para la gente".

Abengochea ha intervenido en el acto de cierre de campaña de la coalición celebrado en Zaragoza, en el que ha reivindicado el papel de Izquierda Unida como "referente de la lucha de clases, de la defensa de los intereses de la clase trabajadora, de la mayoría social y de la gente más vulnerable".

"Somos las que sostenemos el hilo rojo de la historia y las que no dejamos a nadie atrás", ha asegurando reiterando uno de los mensajes lanzados durante una campaña "absolutamente espectacular" que también ha reconocido "intensísima" tras unas condiciones de partida "bien difíciles", en la que han luchado "contra gigantes" con "humildad, coherencia y echándole valor" en un agradecimiento en su equipo en el que ha hecho una mención especial al Movimiento Sumar "porque lo ha dado todo, ha puesto el cuerpo y el alma".

Por toda esa labor conjunta ha mostrado su "orgullo": "El 9 de febrero, pase lo que pase, podemos salir todas con la cabeza bien alta, con la sensación y la satisfacción del trabajo bien hecho, de haberlo dado todo, y además con la firme voluntad, porque no es una pose, porque es nuestra identidad", ha trasladado a los asistentes al mitin del Centro Cívico Delicias.

Abengochea ha vuelto a tender la mano al resto de fuerzas de las fuerzas de izquierda "para combatir a la derecha extrema y a la extrema derecha, que son absolutamente lo mismo", ha remarcado. Para reforzar su argumento, ha aludido a la presencia de Vito Quiles este viernes en un acto del PP y "un pseudogrupo que canta que quieren volver al 36. ¡No pasarán, compañeras!", ha gritado dirigiéndose al público asistente.

Contra ese adversario, ha apuntado, "nos necesitamos todas; aquí no sobra nadie". Y pese a no contar con los recursos que considera que "les sobran a las derechas", ha presumido de contar "con toda la dignidad que les falta porque nosotras no entendemos la política como la lucha para mejorar nuestras propias vidas, ni las de nuestras familias, ni las de nuestro entorno, ni siquiera por mejorar las vidas de la gente solamente que vive en Aragón".

Abengochea ha ido más allá para asegurar que "para nosotras la política es un compromiso con nuestros valores republicanos, con la verdad, con la libertad, con la igualdad, con la justicia, con la cooperación, con la paz. Lo nuestro es un compromiso con el mundo. Y así lo vamos a luchar día a día", ha proclamado.

La candidata de IU-Movimiento Sumar ha recordado que durante la campaña la coalición se ha centrado en cuestiones como la defensa y a ampliación de los derechos y de los servicios públicos, en la protección y la defensa del territorio y en su propia "identidad antifascista".

"Venimos de la movilización que ha habido en la calle, antirracista, antiimperialista --en alusión a la marcha llevada a cabo este mismo viernes en la capital aragonesa por el Movimiento Antirracista de Zaragoza contra el imperialismo--, estamos siempre en las calles, nuestra identidad es antifascista siempre", ha defendido.

"Nosotras somos ética y política. Somos esa gente que defiende las vidas cotidianas de las personas que llevamos vidas normales. También somos el faro de la izquierda, el análisis, el rigor, la reflexión, esa luz que ha iluminado a la humanidad en los momentos más oscuros y que lo va a seguir haciendo con más luz con más razón cuanto peor estén las cosas", ha reivindicado.



