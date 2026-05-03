Más de 1.000 ganaderías europeas ayudan a entender mejor el sector desde el territorio

Un total de 1077 ganaderías, 104 de ellas en España, han participado en una encuesta impulsada en el marco del proyecto CoCo . - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1077 ganaderías de 12 países europeos, 104 de ellas en España, han participado en una encuesta impulsada en el marco del proyecto CoCo (Co-creando coexistencia), con el objetivo de comprender mejor la realidad del sector desde distintas perspectivas territoriales.

El estudio, en el que participa el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), liderando su implementación es España, se basa en un amplio trabajo de campo desarrollado durante 2025 por más de 40 entrevistadores en 30 zonas de estudio.

En España, el trabajo se desarrolló en 4 zonas de estudio: Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos, Montaña Palentina y Picos de Europa, desde ganaderías trashumantes de vacuno hasta sistemas de ovino de montaña.

Más allá de las cifras, el proceso ha permitido recoger no solo datos técnicos, sino también experiencias y percepciones de ganaderos y ganaderas. Esta información aporta una visión más completa de la realidad del sector, en la que el contexto territorial juega un papel clave.

La siguiente fase, después del trabajo de campo para la realización de las encuestas a los ganaderos, fue la revisión y organización de la información para integrar datos de distintos países en una base común.

Este proceso implica tomar decisiones sobre cómo interpretar y estandarizar la información, manteniendo al mismo tiempo la diversidad de situaciones recogidas. El equipo español fue el encargado de esta tarea ímproba. Se revisó concienzudamente cada una de las 1077 encuestas y, cuando era necesario, se contrastó la información.

"Los datos no explican por sí solos la realidad, es necesario interpretarlos en su contexto", apunta el equipo investigador, donde la combinación de perfiles ha permitido contrastar distintas miradas sobre un mismo dato.

Actualmente, el equipo trabaja en la consolidación de una base de datos común a escala europea que permitirá analizar tendencias generales sin perder de vista las diferencias entre los territorios.

El proyecto CoCo, financiado por Horizonte Europa, reúne a 17 entidades de 12 países con el objetivo de avanzar en soluciones que permitan una mejor convivencia entre la ganadería y la fauna silvestre, a partir del conocimiento compartido entre los actores del territorio.

Para más información sobre el proyecto CoCo, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Ana Gil (CITA - Aragón) y consultar más detalles en https://cocoproject.eu/