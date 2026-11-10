Más de 1.000 profesionales abordarán en el V Congreso Nacional de Diabetes los retos de la enfermedad

Presentación del V Congreso Nacional de Diabetes en Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Zaragoza acogerá los próximos 12 y 13 de noviembre el 5º Congreso Nacional de Diabetes de la Fundación redGDPS, que reunirá en la ciudad a más de 1.000 profesionales vinculados a la atención de la diabetes.

El encuentro estará precedido el día 11 por una jornada de precongreso y combinará sesiones científicas, diálogos con expertos, talleres prácticos y comunicaciones de investigación.

Bajo el lema "Los Pilares de la Diabetes", el congreso se celebra además en una semana especialmente significativa, ya que el 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. La cita permitirá actualizar conocimientos y trasladarlos a la práctica clínica, con especial atención al papel de la Atención Primaria en la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento integral de las personas con diabetes.

La quinta edición abordará las principales líneas de conocimiento e investigación relacionadas con la enfermedad y sus comorbilidades. Entre los temas del programa figuran la actualización clínica en diabetes, su relación con otras patologías, la investigación y la innovación, la aplicación práctica de los avances científicos y la colaboración multidisciplinar entre medicina de familia y comunitaria, enfermería, dietética, farmacia y otras especialidades. En esta edición se han presentado además más de 200 comunicaciones científicas.

PREVENIR, DIAGNOSTICAR ANTES Y EVITAR COMPLICACIONES

El congreso busca reforzar una visión integral de la diabetes que vaya más allá del control de la glucosa. La enfermedad puede afectar al sistema cardiovascular, los riñones, la visión, el sistema nervioso o los pies, por lo que su abordaje requiere combinar prevención, diagnóstico temprano, tratamiento, educación terapéutica, autocuidado y seguimiento continuado.

La relevancia del encuentro se refleja también en la magnitud de la diabetes en España. Según las estimaciones recogidas en el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, en 2024 vivían con diabetes alrededor de 4,66 millones de personas de entre 20 y 79 años, con una prevalencia estandarizada por edad del 9,7%.

Uno de los principales retos continúa siendo el infradiagnóstico: se estima que el 35,5% de los adultos con diabetes desconoce que la padece, lo que equivale a unos 1,65 millones de personas.

A ello se suman 2,33 millones de adultos con glucosa alterada en ayunas y 2,98 millones con alteración de la tolerancia a la glucosa, dos situaciones que evidencian la importancia de actuar sobre los factores de riesgo y reforzar la prevención y el seguimiento desde Atención Primaria.

EN VÍSPERAS DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

La celebración del congreso en Zaragoza precede al Día Mundial de la Diabetes del 14 de noviembre, que en 2026 se desarrolla bajo el lema internacional "Actuar pronto frente a la diabetes". La campaña pone el foco en el diagnóstico precoz, la reducción del riesgo y el acceso a una atención integral y de calidad.

En este contexto, el V Congreso Nacional de Diabetes aspira a convertirse durante dos jornadas en un espacio de referencia para compartir avances, trasladar la evidencia científica a la consulta y mejorar la coordinación entre profesionales.

La Fundación redGDPS, que cuenta con 14.000 miembros activos, desarrolla su actividad especialmente en el ámbito de la Atención Primaria mediante la formación continuada, la actualización clínica, la investigación y la difusión de conocimiento.