Más de 10.000 personas pasan por el Kiosko de las Letras durante la primera parte de su quinta temporada

Los cines de verano y la experiencia pop-up dedicada al universo de Harry Potter han sido las iniciativas con mayor respuesta de público. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 10.000 personas han pasado por el Kiosco de las Letras desde que abrió las puertas de su quinta temporada el pasado 16 de mayo. El espacio cultural del Parque Grande José Antonio Labordeta e Zaragoza cierra así con un balance positivo su primera parte de la programación, antes del descanso estival de agosto y de la reanudación de las actividades en septiembre.

La afluencia refleja la consolidación de este equipamiento municipal como punto de encuentro en torno a la literatura, el cine, la creación artística y el ocio cultural para todos los públicos. Esta quinta temporada cuenta con cerca de 50 propuestas gratuitas distribuidas durante los fines de semana de mayo, junio, julio y septiembre, además de una programación especial coincidiendo con grandes acontecimientos de ciudad.

Mayo fue el mes con una mayor afluencia, impulsada por el fin de semana de apertura, la celebración de Zaragoza Florece y el inicio de la Feria del Libro. Durante los cuatro días de Zaragoza Florece, celebrados del 21 al 24 de mayo, se estima que entre 2.000 y 5.000 personas pasaron diariamente por el entorno del Kiosco.

A finales de ese mismo mes, el espacio recibió una de las propuestas más multitudinarias de la temporada: la experiencia pop-up inspirada en el universo de Harry Potter. Zaragoza fue una de las tres únicas ciudades españolas que acogieron esta iniciativa, junto a Madrid y Málaga, con un camión tematizado y una tienda especializada en libros y productos relacionados con la conocida saga.

La Feria del Libro de Zaragoza, celebrada del 30 de mayo al 7 de junio, volvió a situar al Kiosco como uno de sus escenarios culturales. Durante estas jornadas se observó una elevada presencia de público adulto y especializado, atraído por los encuentros literarios, los recitales, los talleres y las conversaciones con autores.

PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR

Uno de los aspectos más destacados de esta primera parte de la temporada ha sido el crecimiento del público infantil y familiar. Todas las actividades dirigidas específicamente a niños y niñas han completado su aforo y las propuestas que requerían inscripción previa han cubierto siempre la totalidad de las plazas disponibles.

La concejala delegada de Educación y vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, Paloma Espinosa, ha destacado que "la respuesta de las familias demuestra que el Kiosco de las Letras es ya un espacio plenamente reconocido por la ciudadanía, capaz de acercar la cultura y la lectura a los más pequeños mediante propuestas participativas, gratuitas y de calidad".

Junto a la pop-up de Harry Potter, los cines de verano han sido las actividades que han congregado a un mayor número de personas. Estas iniciativas han permitido ampliar y diversificar los públicos del Kiosco, combinando la programación literaria con el cine, los talleres creativos, el arte y las actividades en otros idiomas.

"El balance confirma que el Kiosco ha logrado reforzar su carácter intergeneracional. Mantenemos un público adulto muy vinculado a la literatura, pero al mismo tiempo estamos creciendo entre las familias y ofreciendo a los niños un primer contacto con los libros y la cultura desde experiencias atractivas y cercanas", ha señalado Espinosa.

La programación del Kiosko de las Letras se ha realizado desde el Ayuntamiento de Zaragoza de la mano a patrocinadores como Matisse, El Corte Inglés, COPELI, Las Tribus del Parque, las Bibliotecas Públicas Municipales, la Red de Escuelas Infantiles y Universidad Popular de Zaragoza, entre otros.

REGRESO EN SEPTIEMBRE

El Kiosco de las Letras hará una pausa durante agosto y retomará su actividad cultural en septiembre. El espacio volverá a abrir desde las 9.00 horas todos los fines de semana para completar la programación de su quinta temporada. Entre las propuestas previstas figura un taller de collage con la artista zaragozana Ruvitijeras, el 19 de septiembre, y una nueva edición del Vermú Literario, el día 20. La agenda continuará el 25 de septiembre con una nueva Reading Party.

El 26 de septiembre se celebrarán las actividades de MalaLetra y un intercambio de libros organizado por Musicaytacias. La jornada incluirá también, a las 13.00 horas, la presentación del libro El Gavira. Todas estas iniciativas serán gratuitas y sus detalles se comunicarán a través de la cuenta de Instagram @kioscodelasletras.