Más de 11.000 personas solicitan información en las oficinas de turismo de Aínsa durante el mes de julio

Un concierto celebrado en Aínsa. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA (HUESCA), 2 (EUROPA PRESS)

Un total de 11.030 personas han solicitado información presencial en las oficinas de turismo ubicadas en Aínsa, unas cifras que, sumadas, en general, a la buena ocupación hotelera en el municipio, sientan las bases de un mes de agosto que se espera excelente en todo el Sobrarbe.

El Festival Internacional Castillo de Aínsa, Pirenostrum en Boltaña y los nuevos recursos de la comarca bajo el paraguas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, recientemente finalizado, han ofrecido una amplia variedad de posibilidades de ocio para vecinos y visitantes, según han indicado desde el Ayuntamiento de Aínsa.

"Este mes hemos tenido un ambiente típicamente veraniego en Aínsa y sus pueblos a pesar de las altas temperaturas y de los incendios, afortunadamente sin graves consecuencias, que se han registrado tanto en el municipio de Aínsa como en otros puntos de la comarca", ha explicado la concejala de Desarrollo y Promoción Turística, Beatriz Salcedo.

"Está siendo un verano de alto riesgo para nuestros montes. Por nuestra parte, desde las oficinas se está haciendo un gran esfuerzo por promocionar a la par que haciendo pedagogía para contribuir al adecuado mantenimiento de los ecosistemas. Somos, muchas veces, la primera puerta que abre un turista al llegar al territorio, y nuestro papel ha de ser fundamental en ese sentido", ha destacado Salcedo.

Además, la concejala ha explicado que, junto a la labor de prevención de fuegos y otras prácticas que alteren los entornos, el Ayuntamiento está igualmente haciendo llamamientos al uso responsable del agua, "ya que ante la sequía que estamos viviendo, no solo aquí sino en todo el país, es muy necesario que empleemos este recurso fundamental con cabeza. Nuestra población se multiplica exponencialmente durante el mes de agosto y necesitamos la colaboración de todos para que podamos disfrutar del verano sin tener que aplicar restricciones severas".

Para capear los días de máximos en el mercurio, el Ayuntamiento cuenta con la piscina municipal, que de nuevo es un éxito tanto para los locales, especialmente para quienes dejan a sus hijos en el campamento de verano 'Activa' para poder trabajar, como para los visitantes.

Como refugios climáticos también se encuentran algunas zonas naturales de baño, la biblioteca y los museos. Por ejemplo, de lunes a viernes de 18.00 a 21.00 horas, los sábados de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 horas, se encuentra abierto el Centro de Arte Contemporáneo con la nueva exposición, 'El rostro habitado' de Bernardí Roig. También el museo de artes y oficios, que abre en agosto de miércoles a domingo en horario de mañana y tarde.

FIESTAS DE LOS PUEBLOS

A nivel comarcal se han dejado notar las fiestas de los pueblos, copando de actos Coscojuela de Sobrarbe, Arro, Camporrotuno, Puyarruego, Bielsa, Oto, Abizanda, Labuerda, Boltaña o San Juan de Plan, entre otros.

También el ciclo de cine de verano Espiello Baixo As Estrelas, que iniciaba la ya tradicional ruta por el Sobrarbe en Escanilla el pasado 23 de julio, y que se prolongará hasta el 27 de agosto, fecha de clausura en el pueblo de Lamata. El mes se despedirá por todo lo alto con la celebración de La Morisma en la Plaza Mayor de Aínsa el 29 de agosto. El próximo día 15 saldrán las entradas a la venta en la web oficial del espectáculo.

INCENDIO DE PLAN

"Sobrarbe es un destino fantástico para disfrutar también en verano. Sabemos que muchas personas miran con preocupación la evolución del incendio de Plan, que aunque afecta a unas cien hectáreas, indudablemente se está dejando sentir en los negocios de la zona", ha reconocido Salcedo.

Por ello, ha hecho un llamamiento "para que no dejéis de visitar ni el valle de Chistau en concreto ni Sobrarbe en general, siempre con precaución y atendiendo a las indicaciones que pueda ofrecer el personal de las oficinas de turismo. Seguimos siendo un destino de 10".