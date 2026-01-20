Más de 12.000 turistas visitan el Palacio de La Aljafería durante el periodo navideño

Archivo - Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12.412 turistas han visitado el Palacio de La Aljafería de Zaragoza entre el 22 de diciembre de 2025 y el pasado 7 de enero, han informado a Europa Press desde las Cortes de Aragón. En la sede de las Cortes de Aragón también se exhibe la exposición 'Goya. Del Museo al Palacio'.

De estos, 4.812 eran extranjeros, el 39% y 7.600 españoles, lo que representa el 61% del total. En cuanto a los extranjeros, 1.147 procedían de Francia, 860 de Sudamérica y 691 de Italia.

En cuanto a los turistas de procedencia nacional, han señalado las mismas fuentes, 1.751 eran catalanes, 1.593 aragoneses, 944 de la Comunidad Valenciana y 916 de la Comunidad de Madrid.