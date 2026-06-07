Más de 1.900 "fieles" respaldan una 33º Feria del Libro de "buenas ventas"

Ambiente entre las casetas de la Feria del Libro de Zaragoza instalada hasta este domingo en el paseo de San Sebastián del Parque Grande José Antonio Labordeta. - FERIA DEL LIBRO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.900 personas en sus cerca de 35 eventos, unos 500 autores y un millar de actos de firma a lo largo de nueve días en las casetas del Parque Grande José Antonio Labordeta son las principales cifras de la 33º edición de la Feria del Libro de Zaragoza, que este domingo echa el cierre con un balance satisface a la organización tanto por las cifras de ventas como por el aumento de asistentes, unos 400 más que el año pasado pese a tener que competir con otros eventos que acoge la capital aragonesa.

La Feri, organizada por la Comisión Permanente del Libro, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, ha celebrado este domingo la entrega del Premio Feria del Libro de Zaragoza, que en esta segunda edición se ha entregado a Ángel Gálvez, actual secretario desde hace 33 años de COPELI, la Comisión Permanente del Libro, entidad organizadora de la Feria.

"Una de las cosas que más me enorgullece es que tenemos una gran armonía en el gremio del libro, y tenemos un gran empuje y apoyo de las administraciones: Ayuntamiento, Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón, que nos apoyan económicamente y colaboran con programaciones culturales desde hace varios años", ha explicado el propio homenajeado.

Gálvez ha añadido que "verdaderamente el trabajo de toda la feria no es de una persona, sino de todo un equipo al que he tenido el placer de coordinar con talante armonioso, y al que seguiré ayudando o aconsejando cuando me lo pidan".

Concluye esta 33ª edición cuyo balance, según la organización, es "muy bueno" y destaca porque "las ventas han funcionado muy bien", ha dicho Daniel Viñuales, presidente de COPELI.

La entrega del II Premio Feria del Libro ha tenido lugar esta mañana, como colofón a nueve días dedicados al universo de la literatura, en los que han participado 52 expositores distribuidos en 77 casetas distribuidas en el paseo de San Sebastián, del Parque Grande José Antonio Labordeta.

Nueve días en los que han tenido lugar más de mil actos de firma por parte de unos 500 autores y autoras. Además, hoy se ha entregado por primera vez el premio a la caseta más divertida de la feria, mediante votaciones, que ha sido otorgado a la caseta de GP Ediciones.

En cuanto a la asistencia de lectores, desde COPELI reconocen que "el público ha respondido muy bien pese a que hay otras actividades programadas en Zaragoza y seguimos teniendo un público fiel que viene todos los años a buscar los libros de sus autores y autoras favoritos", ha apuntado el presidente de la Comisión Permanente del Libro, Daniel Viñuales. Precisamente, ya se esperaba que este fin de semana fuera especialmente bueno como viene siendo habitual.

En cuanto a las actividades culturales programadas en la carpa de la feria y el Kiosco de las Letras, este año ha habido un ligero aumento y se han contabilizado más de 1.900 personas, frente a 1.500 del año pasado, en sus casi 35 actos organizados a lo largo de estos nueve días.

El Kiosco de las Letras ha reunido 900 personas, mientras que por la carpa de la Feria han pasado otros 1.024 participantes.