Más de 20 ayuntamientos y la DPZ crean el primer Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo de la provincia

Reunión del Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo de la provincia de Zaragoza. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ9 ha dado este martes un paso decisivo para fortalecer la cooperación internacional desde el ámbito local con la celebración de la primera reunión de trabajo para la creación del Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo en la Provincia de Zaragoza, en cuya creación han participado más de una veintena de ayuntamientos.

La iniciativa, promovida por la Delegación de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad Internacional de la DPZ, busca crear un espacio estable de colaboración entre municipios para coordinar esfuerzos, compartir recursos y aumentar el impacto de las políticas públicas de cooperación al desarrollo, ha informado la institución provincial.

Se trata de una experiencia "pionera" en Aragón y alineada con las buenas prácticas que impulsa la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos), entidad de referencia estatal en el fortalecimiento de la cooperación descentralizada.

La jornada ha servido para conocer experiencias consolidadas en otros territorios, con las intervenciones de Juanma Balerdi, gerente de Euskal Fondoa; Catalina Socies, gerente del Fons Mallorquí; y Lourdes Mourelo, coordinadora técnica de CONFOCOS, quienes han expuesto el funcionamiento y los resultados obtenidos por los fondos de cooperación ya existentes en diferentes comunidades.

La diputada delegada de Cooperación para el Desarrollo y Solidaridad Internacional de la DPZ, Nerea Marín, ha destacado la excelente respuesta de los municipios zaragozanos a esta convocatoria.

"La participación de más de veinte ayuntamientos demuestra que existe una voluntad clara de reforzar el compromiso municipalista con la solidaridad internacional y de buscar fórmulas de colaboración que permitan llegar más lejos y hacerlo mejor", ha señalado.

Marín ha subrayado que la creación de este fondo permitirá que también los municipios más pequeños puedan participar de forma efectiva en las políticas de cooperación.

"Queremos que ningún ayuntamiento se quede fuera por falta de recursos técnicos o administrativos. La cooperación internacional también forma parte de la acción pública local y este fondo puede convertirse en una herramienta muy útil para democratizar la participación de todos los municipios de la provincia", ha explicado.

La diputada provincial ha incidido además en el papel que debe desempeñar la institución provincial en este proceso: "La Diputación de Zaragoza tiene la responsabilidad de acompañar a los municipios y facilitar espacios de coordinación. Este proyecto responde precisamente a esa vocación de servicio a los pueblos que caracteriza a la DPZ y refuerza nuestro compromiso presupuestario y político con la cooperación para el desarrollo", ha afirmado.

LOS FONDOS LOCALES DE COOPERACIÓN

Los fondos locales de cooperación constituyen instrumentos que permiten agrupar aportaciones económicas de distintas entidades locales para financiar proyectos de desarrollo, acción humanitaria y educación para la ciudadanía global, mejorando la eficacia de las actuaciones y reduciendo las dificultades administrativas que pueden encontrar algunos municipios para desarrollar estas políticas de forma individual.

Tras esta primera reunión, la DPZ continuará trabajando junto a los ayuntamientos interesados para analizar las fórmulas organizativas y jurídicas más adecuadas que permitan avanzar hacia la constitución formal del Fondo Local de Cooperación para el Desarrollo en la Provincia de Zaragoza.