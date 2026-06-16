Más de 200 personas participan en una jornada sobre vivienda organizada por la DPZ y UGT

La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, inaugura la jornada 'Un techo es un derecho', organizada junto a UGT. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas participan este martes en una jornada sobre vivienda organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la Fundación Manuel Fernández 'Lito' y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) en la residencia de estudiantes Ramón Pignatelli.

La jornada, que lleva por título 'Un techo es un derecho', ha sido inaugurada por la vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, y a lo largo del día se van a suceder diferentes ponencias de expertos en el sector para analizar la situación y buscar soluciones.

"Desde la Diputación de Zaragoza sabemos que la realidad de la vivienda no es igual en todos los territorios", ha afirmado Ladrero, quien ha recordado que "no es lo mismo hablar de vivienda en Zaragoza capital que en los municipios", motivo por el que son necesarias "políticas públicas que piensen en todas las personas y en todo el territorio".

"Por eso las administraciones públicas no podemos limitarnos a observar el problema, tenemos que actuar", ha destacado, a la vez que ha incidido en que, pese a que la vivienda no es una competencia directa de la institución provincial, cada año convocan el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), que destina 50 millones de euros a los municipios "de manera incondicionada" y que ha permitido que muchos ayuntamientos estén rehabilitando viviendas municipales, acondicionando edificios o impulsando promociones de alquiler para facilitar que la gente pueda quedarse a vivir en los pueblos.

CONTEXTO

En la jornada han apuntado que, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios, la escasez de oferta asequible y las crecientes dificultades de acceso, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, se hace "imprescindible" abrir espacios de reflexión y diálogo.

A lo largo de la misma, se han organizado varias conferencias con expertos en el sector en torno a temas como la vivienda hoy, el empleo y la formación, la construcción y el papel de las administraciones públicas.

Las diferentes charlas giran en torno al escenario complejo en el que confluyen múltiples factores: un mercado tensionado, condiciones de financiación más exigentes, cambios demográficos y nuevas formas de habitar.

Asimismo, el acceso a la vivienda ya no es únicamente una cuestión de oferta y demanda, sino también de "equidad, sostenibilidad y capacidad de adaptación a las transformaciones sociales".

En este marco, la financiación juega un papel determinante y las restricciones en el crédito, la evolución de los tipos de interés y la necesidad de nuevos instrumentos financieros están redefiniendo las posibilidades, un tema que también se abordará en la jornada.

SESIONES

La primera de las conferencias, 'La vivienda hoy', ha girado en torno a la coyuntura de la vivienda, el Plan Europeo de vivienda asequible, las políticas de vivienda pública y el reto demográfico.

En ella han intervenido el Doctor Ciencias Económicas por la Universidad Complutense Alejandro Inurrieta y el Director general AFELMA, Javier Tobías González, en una charla que ha estado moderada por el responsable de la Fundación Manuel Fernández 'Lito', Félix González.

A continuación, bajo el título 'Empleo y formación', se han abordado las necesidades profesionales, la formación adaptada, los ciclos formativos y las oportunidades laborales con el secretario del sector de la Construcción y la Minería de UGT FICA, Sergio Estela Gallego; el analista colaborador de la Cátedra en Mercado Inmobiliario y directivo en la Asociación de Inversores de Aragón Araban Jorge García Alonso; y el director de Formación y Empleo de la FLC, Javier González López con el representante de UGT FICA Alvaro Recio como moderador.

Tras una pausa, se abordará la cuestión de la construcción, los nuevos modelos de construcción, la rehabilitación, infraestructuras y urbanismo, la vivienda industrializada, la vivienda en el entorno rural, sostenibilidad y financiación con Sergio Pérez del Departamento técnico Saint-Gobain; el director general del grupo Lobe, Juan Carlos Bandrés; y el presidente de Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández. La charla estará moderada por el secretario general UGT FICA Aragón, Sergio Sancho.

A las 16.00 horas, se analizará 'El papel de las administraciones', normativa y políticas de suelo, el parque público de viviendas, coordinación de las administraciones y simplificación administrativa.

En esta parte intervendrán el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramón Riera Alemany; la alcaldesa de Torres de Berrellén y diputada Provincial, Mercedes Trébol Bartos; y la directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval Tormo, en una charla que estará moderada por la jefa del Gabinete de Presidencia de la Diputación de Zaragoza, Silvia Romeo.

Después tendrá lugar la clausura de la jornada a cargo del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el secretario general UGT FICA, Mariano Hoya.