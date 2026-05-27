Más de 200 responsables de piscinas municipales de Zaragoza se forman con la DPZ en mantenimiento y gestión

Los participantes proceden de 119 municipios y el objetivo es que conozcan la normativa vigente. Hoy se imparte en el antiguo salón de plenos de la DPZ y en los próximos días en Villarreal de Huerva, Borja, Ejea de los Caballeros y Calatayud - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 responsables de piscinas municipales de la provincia participan estos días en los cursos de mantenimiento y gestión organizados por la Diputación de Zaragoza con el objetivo de mejorar la seguridad, el control sanitario y el cumplimiento de la normativa vigente en las instalaciones acuáticas municipales.

En total, 221 personas procedentes de 119 municipios zaragozanos se han inscrito en esta acción formativa impulsada por la institución provincial, que se desarrolla en distintas localidades del territorio para facilitar la asistencia de responsables y personal técnico de las piscinas de verano.

La jornada principal se celebra este miércoles en el antiguo Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza y continuará en los próximos días en Villarreal de Huerva, Borja, Ejea de los Caballeros y Calatayud, tras haberse impartido ya en La Almunia de Doña Godina y Caspe.

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar a los responsables municipales los conocimientos básicos necesarios para garantizar una correcta administración y mantenimiento de las piscinas públicas, especialmente ante el inicio de la temporada estival y el incremento de usuarios.

Desde la Diputación de Zaragoza han destacado que la formación busca ofrecer una comprensión práctica de la normativa actual y de las principales medidas relacionadas con la seguridad y el control sanitario de estas instalaciones.

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

El curso tiene una duración de cuatro horas y combina contenidos teóricos y prácticos centrados en la gestión diaria de las piscinas municipales.

La formación se estructura en tres grandes bloques. El primero aborda el Real Decreto 742/2013, que regula las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas en España y establece los criterios de calidad del agua, control higiénico y prevención de riesgos.

El segundo bloque se centra en el Sistema de Información Nacional de Piscinas, conocido como SILOÉ, una herramienta digital utilizada para registrar incidencias, controles sanitarios y datos de funcionamiento de las instalaciones acuáticas.

Por último, el curso incorpora una parte práctica orientada a resolver situaciones reales relacionadas con el mantenimiento, la seguridad y la gestión cotidiana de las piscinas municipales.

PREPARACIÓN ANTE LA TEMPORADA DE VERANO

Desde la DPZa han subrayado la importancia de este tipo de formación en un momento especialmente relevante para muchos municipios, que se preparan para abrir sus piscinas de verano durante las próximas semanas.

Al finalizar el curso, los participantes estarán capacitados para aplicar correctamente la normativa vigente, realizar controles de calidad del agua, utilizar adecuadamente la plataforma SILOÉ y gestionar las instalaciones de manera segura y eficiente.

Con esta iniciativa, la DPZ refuerza el apoyo técnico a los ayuntamientos de la provincia y apuesta por mejorar la calidad y seguridad de unos servicios que durante los meses de verano se convierten en uno de los principales espacios de ocio y convivencia en numerosos municipios rurales.