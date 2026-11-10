Más de 200 voces se reunirán en Zaragoza en la tercera edición del Festival Coros Gospel Aragón

Presentación del III Festival Coros Gospel Aragón - DANI MARCOS

ZARAGOZA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 cantantes participarán el próximo 28 de noviembre en la tercera edición del Festival Coros Gospel Aragón, una cita que reunirá en Zaragoza a agrupaciones de distintos puntos de la comunidad y que se consolida como espacio de encuentro para el góspel amateur aragonés.

El festival está organizado por la Asociación Góspel Aragón y cuenta, por segundo año consecutivo, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza.

La nueva edición se ha presentado en el Ayuntamiento de Zaragoza por la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; la presidenta de la Asociación Góspel Aragón, Elma Baeta; y la directora artística del festival, Alizia Romero.

El concierto se celebrará el sábado 28 de noviembre, de 18.00 a 21.00 horas, en el Auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza IEBZ, situado en la calle Pablo Neruda, 32.

Participarán la Escuela de Góspel, ZGgóspel, Zaragoza Góspel Soul, Coro Góspel de Calatayud, Reyoice Gospel, Coro Góspel de Benasque y Coro IEBZ, además de las personas que se incorporen a través del taller abierto previsto unas semanas antes.

Cada agrupación interpretará durante la jornada su propio repertorio y el encuentro finalizará con una actuación conjunta en la que todas las voces participantes compartirán escenario.

UN FESTIVAL QUE CONSOLIDA SU CRECIMIENTO

La tercera edición mantiene la participación por encima de los 200 cantantes, cifra alcanzada ya en 2025, después de que la primera edición reuniera a más de un centenar de voces en 2024. El pasado año, además, el festival completó las 550 butacas del Auditorio IEBZ.

El encuentro amplía también su dimensión territorial al reunir agrupaciones procedentes de Zaragoza, Calatayud y Benasque, reforzando su carácter como punto de encuentro para los coros amateur vinculados al góspel en todo Aragón.

La Asociación Góspel Aragón se constituye en 2025 con el objetivo de promover y difundir este género musical en la comunidad y dar continuidad al festival. Su primera edición se celebra un año antes, el 24 de noviembre de 2024, en el Teatro Salesianos de Zaragoza, y destina su recaudación a las personas afectadas por la DANA.

UN TALLER ABIERTO PARA CANTAR JUNTO A LOS COROS

Una de las propuestas que se mantiene este año es el taller abierto a la ciudadanía, que permitirá participar en el tramo final del festival a personas con o sin experiencia previa en el canto góspel.

El taller tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en el salón de actos del Centro Cívico Distrito 14-La Jota, con dos turnos a elegir: de 10.00 a 13.00 horas o de 18.00 a 20.00 horas. Las plazas son limitadas y el taller incluye una entrada para el festival y la participación en las canciones conjuntas con las que finalizará el concierto.

Las inscripciones para el taller se pueden realizar a través del correo electrónico 'asociaciongospelaragon@gmail.com' y tiene un precio de 35 euros.

Las entradas para el III Festival Coros Gospel Aragón tienen un precio de 12 euros más gastos de gestión, que se eleva a 12,15 euros, y se pueden adquirir de forma anticipada a través de Entrápolis.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y ACG Drones, Galletas Polen, Al Este Films, Alizia Romero, Heraldo de Aragón, Avanza, Armonía Cosmética, Editorial Poesillas, Entre Brumas Fotografía y Café Luis Buñuel.