Más de 23.900 personas solicitan una plaza de FP en Aragón para el próximo curso

La competición ha convocado a 120 estudiantes de FP de 40 centros educativos aragoneses. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23.907 personas han solicitado una plaza para cursar enseñanzas de Formación Profesional el próximo curso en Aragón en centros sostenidos con fondos públicos.

La cifra supone un nuevo máximo histórico, con 2.190 solicitudes más que las registradas el curso pasado, y confirma el creciente interés por unos estudios cada vez más vinculados a las necesidades del tejido productivo y del mercado laboral aragonés.

En concreto, se han presentado 11.846 solicitudes para ciclos formativos de grado superior, 9.245 para grado medio y 2.134 para grado básico. En cuanto a los cursos de especialización, se han contabilizado 676 solicitudes para los de grado superior y seis para los de grado medio, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

Por niveles formativos, en grado básico los ciclos con mayor demanda han sido Electricidad y Electrónica, con 329 solicitudes; Servicios Administrativos, con 267; y Peluquería y Estética, con 239.

En grado medio, los ciclos más solicitados han sido Técnico en Gestión Administrativa, con 1.352 solicitudes; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, con 1.173; y Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, con 855.

Mientras que en grado superior, el ciclo con mayor demanda ha sido Técnico Superior en Administración y Finanzas, con 1.323 solicitudes, seguido de Técnico Superior en Educación Infantil, con 794. La tercera posición corresponde, con el mismo número de solicitudes, a Técnico Superior en Transporte y Logística y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, ambos con 627 solicitudes.

También han registrado un elevado número de peticiones otros ciclos como Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (631 solicitudes), Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles (640), Técnico en Farmacia y Parafarmacia (645), Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (662), Técnico en Emergencias Sanitarias (554), Técnico Superior en Integración Social (456), Técnico Superior en Mecatrónica Industrial (453), Técnico Superior en Comercio Internacional (416), Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia (402), Técnico Superior en Higiene Bucodental (400), Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (382) y Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (306).

NUEVAS PLAZAS

Además, este año se ofertaban hasta 495 nuevas plazas y 21 nuevos ciclos: 8 de grado básico, 4 de grado medio, 8 de grado superior y 6 nuevos cursos o programas de especialización, además de una nueva enseñanza deportiva. Toda la oferta se puede consultar en el siguiente enlace.

El proceso de admisión se inició formalmente con la publicación de la oferta inicial de vacantes el miércoles 1 de julio y el plazo para presentación de solicitudes comenzó el 2 de julio, concluyendo el miércoles 8 de julio a las 19.00 horas.

Tras la baremación se realizará el sorteo público para redimir posibles empates que será el 17 de julio. Las listas provisionales de admitidos se publicarán el 20 de julio, seguidas por las listas definitivas el viernes 24 de julio. Los alumnos seleccionados deberán realizar su matriculación antes de las 14.00 horas del lunes 27 de julio.

Para cubrir posibles vacantes, se han establecido tres fechas de adjudicación de mejora: el 29 de julio, el 2 de septiembre y el 7 de septiembre. Finalmente, el 16 de septiembre se publicarán las vacantes para el proceso fuera de plazo, que se abrirá oficialmente el 17 de septiembre.

Además, estas mejoras se mantendrán hasta diciembre del presente año y se realizarán antes de los actos de adjudicación de los fuera de plazos. Las fechas estarán próximamemente disponibles en 'educa.aragon.es'.

Hay que recordar que este es el tercer curso en el que el procedimiento de adjudicación del Departamento es centralizado y se va a realizar atendiendo a las reservas de porcentajes de los diferentes grupos -en función de los diferentes requisitos de acceso- en cada uno de los ciclos y a las vacantes existentes.

De esta forma, se adjudicarán las vacantes de acuerdo con las opciones reflejadas en las solicitudes y la puntuación obtenida según el baremo -que prima el expediente académico- y, en caso de empate, se asignarán en función del orden generado tras la realización del sorteo.

Todas las titulaciones disponibles se pueden consultar en este mapa web y en la página 'eligetuprofesion.aragon.es', con toda la información sobre salidas profesionales y tasas de empleabilidad, además de en 'https://educa.aragon.es/-/admisionfp'.