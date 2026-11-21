La aplicación MiA sigue creciendo en usuarios y accesos. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consultar un carné, seguir una oposición o firmar un documento son algunas de las gestiones que se pueden realizar desde el móvil a través de MiA, la carpeta digital del Gobierno de Aragón que supera los 421.000 usuarios y acumula más de 7,4 millones de accesos desde su puesta en marcha.

MiA comenzó a funcionar el 27 de marzo de 2023 y desde entonces ha ido incorporando nuevos servicios. En estos algo más de tres años y medio, 421.223 personas y entidades diferentes han accedido a la carpeta digital del Gobierno de Aragón, que registra ya 7.446.270 accesos.

La herramienta permite consultar información personal, recibir notificaciones, realizar trámites o firmar documentos, pero también llevar directamente en el móvil distintos carnés, tarjetas y licencias.

En concreto, 112.678 personas han accedido ya al espacio 'Mis carnets y tarjetas', donde pueden encontrar en formato digital documentos expedidos por el Gobierno de Aragón como los carnés de familia numerosa y monoparental, discapacidad o donante de sangre, además de diferentes licencias.

MiA cuenta también con un área dedicada al empleo público, a la que han accedido 47.283 usuarios únicos. A estos usos se suman las 233.068 notificaciones aceptadas desde la puesta en marcha de la plataforma y los 16.869 documentos firmados mediante la sala de firmas.

El alcance de MiA se aprecia también al analizar quién la utiliza y cómo se distribuyen los accesos. De los 421.223 usuarios diferentes registrados desde 2023, 339.593 son personas físicas y 81.630, personas jurídicas. Estas últimas representan menos de una quinta parte del total, pero concentran algo más del 60% de los accesos, con 4.588.464 frente a los 2.857.806 correspondientes a particulares.

MiA forma parte de las actuaciones de digitalización de los servicios públicos impulsadas por el Gobierno de Aragón y su desarrollo está incluido en el Programa FEDER Aragón 2021-2027.

El proyecto ha sido presentado también ante representantes de la Comisión Europea y del Ministerio de Hacienda como uno de los ejemplos de la digitalización de los servicios públicos en Aragón.