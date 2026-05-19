Más de 450 personas han visitado el Castillo de Mequinenza tras su adquisición por el Ayuntamiento

MEQUINENZA (ZARAGOZA), 19 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Mequinenza ha recibido un total de 453 visitantes desde la puesta en marcha del nuevo régimen de visitas impulsado por el Ayuntamiento de la localidad tras la adquisición del inmueble y su entorno a la Fundación Endesa.

La ampliación de horarios, efectiva desde el pasado 18 de abril para público general y grupos organizados, ha permitido incrementar notablemente la afluencia y consolidar el interés turístico y patrimonial que despierta uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Transcurrido apenas un mes desde que se hiciera efectiva esta ampliación del horario de visitas, la cifra alcanzada supone algo más de una tercera parte de todas las visitas contabilizadas durante el conjunto de 2025, ejercicio en el que se registraron un total de 1.184 visitantes, lo que evidencia el impacto positivo de la nueva organización y el creciente interés que genera el monumento.

Las primeras visitas dirigidas a personas empadronadas, organizadas los días 15, 17, 22 y 24 de abril, completaron la totalidad de las plazas disponibles, confirmando la expectación generada por la apertura de una nueva etapa en la gestión del castillo y su integración dentro de la oferta cultural y turística de la localidad.

Durante este periodo la mayoría de los visitantes procedían de Aragón y Cataluña, aunque también se registró la presencia de turistas de Navarra, La Rioja y Cantabria. En el ámbito internacional, el castillo despertó igualmente interés entre visitantes franceses, alemanes y holandeses. Además, durante las últimas semanas se ha comenzado a recibir grupos organizados entre semana, especialmente procedentes de localidades cercanas como Seròs.

La ampliación de visitas constituye una de las primeras acciones contempladas en el plan de dinamización del espacio, concebido para reforzar el atractivo turístico de Mequinenza y generar nuevas oportunidades vinculadas al patrimonio, la cultura y el turismo de proximidad. De esta manera se avanza en la valorización del patrimonio local, mejorando la accesibilidad a este emblemático espacio y reforzando su papel como motor cultural y turístico de Mequinenza.

Hasta hace un mes, el Castillo de Mequinenza únicamente podía visitarse los martes, una limitación que restringía notablemente el acceso tanto de vecinos como de visitantes. Con el nuevo modelo organizativo, las visitas guiadas se ofrecen los sábados a las 12.30 y a las 18.30 horas y los domingos a las 12.30 horas, con un aforo máximo de 25 personas por pase para garantizar la calidad de la experiencia y la conservación del inmueble. Entre semana, las visitas están dirigidas a grupos organizados previa reserva y según disponibilidad.

El Castillo de Mequinenza, de origen medieval y profundamente reformado en el siglo XIV, es una de las fortificaciones más emblemáticas del valle del Ebro. Situado en un enclave estratégico en la confluencia de los ríos Ebro, Segre y Cinca, desempeñó un papel clave como punto de control territorial y defensa a lo largo de la historia. Su ubicación privilegiada y su imponente estructura convierten la visita en una experiencia singular desde el punto de vista histórico, arquitectónico y paisajístico.

La reserva de entradas puede realizarse a través de la página web de los Museos de Mequinenza, donde también se gestionan las visitas al Museo de la Historia y al Museo de la Mina. La entrada general tiene un precio de 7 euros, con tarifas reducidas para mayores de 65 años y niños, así como bonificaciones para personas empadronadas en Mequinenza.

Para más información, los interesados pueden consultar la web de los Museos de Mequinenza, contactar a través del correo electrónico info@museosdemequinenza.com o llamar al teléfono 974 46 47 05.