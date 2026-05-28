Más de 4.800 personas participan este año en los cursos municipales de Actividad Física para Adultos y Mayores

El Pabellón Príncipe Felipe ha acogido la fiesta de fin de curso del programa de promoción del ejercicio físico del Ayuntamiento de Zaragoza, consolidado como herramienta clave para mejorar la autonomía personal y la calidad de vida - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón Príncipe Felipe ha acogido este jueves la fiesta de fin de curso del programa municipal 'Actividad Física para Adultos y Mayores de 67 años', una de las iniciativas más consolidadas del Ayuntamiento de Zaragoza para fomentar el ejercicio físico, los hábitos saludables y el envejecimiento activo entre la población adulta y senior de la ciudad.

La jornada ha reunido a cerca de 1.500 personas usuarias de estos cursos municipales, que se desarrollan durante toda la temporada, de septiembre a junio, en distintos centros deportivos repartidos por Zaragoza. En total, el programa cuenta este año con una participación semanal de 4.800 personas, confirmando el crecimiento y consolidación de esta propuesta impulsada por Zaragoza Deporte dentro del programa 'Entra en Acción', patrocinado por CaixaBank.

El acto ha contado con la presencia del concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, quien ha destacado el papel que desempeña este programa como herramienta de promoción de la salud y mejora de la calidad de vida entre la ciudadanía.

EJERCICIO FÍSICO PARA GANAR AUTONOMÍA Y BIENESTAR

Durante la celebración, los asistentes han participado en una gran sesión colectiva en un ambiente festivo y participativo, poniendo en valor la importancia de mantener una actividad física regular especialmente en edades avanzadas.

El programa municipal está diseñado para favorecer el bienestar físico, emocional y social de las personas participantes, ayudando a mantener la autonomía personal y prevenir problemas asociados al sedentarismo y al envejecimiento.

Las actividades se desarrollan dos o tres días por semana mediante sesiones de 45 minutos adaptadas a las capacidades y necesidades de cada grupo. A través de ellas se trabajan aspectos como el ejercicio aeróbico, la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la flexibilidad.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta combinación de actividad física adaptada contribuye no solo a mejorar la condición física, sino también a reducir el aislamiento social y fomentar hábitos de vida más saludables.

UN PROGRAMA CONSOLIDADO EN TODA LA CIUDAD

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal de promoción del deporte y envejecimiento activo, y se ha convertido en una de las propuestas con mayor participación dentro de la oferta deportiva municipal.

Los cursos se imparten en instalaciones deportivas distribuidas por diferentes barrios de Zaragoza, facilitando el acceso a personas adultas y mayores y favoreciendo una práctica deportiva regular y cercana.

Además de los beneficios físicos, el programa también busca potenciar la participación social y la convivencia entre los usuarios, generando espacios de encuentro y actividad compartida.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha subrayado que este tipo de iniciativas resultan fundamentales en una sociedad cada vez más envejecida, donde la actividad física desempeña un papel clave en la prevención de enfermedades, el mantenimiento de la autonomía y la mejora de la salud mental y emocional.