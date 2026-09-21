Más de 500 científicos se darán cita en Zaragoza por la Noche Europea de los Investigadores

La responsable de Comunicación y Divulgación Científica de CSIC Aragón, Isabel Adé; la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán; y la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Pilar Pina. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Ciencia e Investigación, impulsa junto a la Universidad de Zaragoza y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) una nueva edición de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, que en esta ocasión reunirá a más de 500 científicos en la plaza del Pilar de la capital aragonesa, en un evento que se celebra de forma simultánea en cerca de 400 ciudades europeas.

La agenda de actividades prevista para este año la han presentado este lunes la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán; la vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Pilar Pina, y la responsable de Comunicación y Divulgación Científica de CSIC Aragón, Isabel Adé.

El lema de esta edición es 'Ciencia en Aragón: Imagina el mañana' y tiene como objetivo acercar la ciencia a la sociedad, visibilizar el trabajo del personal investigador y despertar vocaciones científicas a través de propuestas lúdicas.

La actividad principal en Zaragoza se ubicará en una carpa de 750 metros cuadrados situada en la plaza del Pilar, donde se instalarán 54 mesas informativas y con experimentos gracias a la participación de 33 entidades y centros de investigación. Los horarios serán el viernes 25 de 17.00 a 20.30 horas y de 22.00 a 00.30 horas y el sábado 26 de 10.00 a 14.00 horas.

La programación también se extiende a la plaza de Navarra de Huesca y la plaza del Torico de Teruel: en total, unos 500 investigadores e investigadoras compartirán su trabajo con todos los aragoneses y con la expectativa de superar el éxito de público de la edición anterior.

En total, se han programado más de 80 actividades interactivas gratuitas estructuradas en cinco grandes áreas temáticas: Tecnología, Energía y Espacio, Salud, Ciencias Agroambientales y Humanidades.

Entre lo más destacado de esta edición se encuentra un refuerzo del horario nocturno el viernes por la noche, de las 22.00 horas a 00.30 horas, y la puesta en marcha del denominado Córner Científico, dedicado a charlas científicas con investigadores de excelencia de la Fundación Araid, con los monólogos de Risarchers y música en directo de David Angulo, y también la zona expositiva dedicada a los Cracks de la Ciencia, la colección de cartas gigantes sobre científicos ilustres de la región, así como otras exposiciones de ciencia. Quienes visiten la carpa también podrán acceder a un photocall temático.

Se espera que la plaza del Pilar se convierta en un auténtico laboratorio ciudadano al aire libre donde puedan disfrutarse de múltiples talleres, actividades, charlas y experimentos científicos para todas las edades donde aprender y divertirse con la ciencia y conocer los principales progresos de la investigación en Aragón.

TERUEL

Asimismo, el Centro de Estudios de Física y el Cosmos de Aragón (Cefca) propone en la capital turolense una observación astronómica abierta a todos los públicos, con una introducción a cargo de sus investigadores para descubrir nebulosas, cúmulos, estrellas y la Luna, en colaboración con la asociación ACTUEL de Teruel. La actividad tendrá lugar este viernes 25 de septiembre, de 21.30 a 23.00 horas, en el mirador astronómico del Parque de Santa Emerenciana.

También en Teruel, parte del equipo multidisciplinar de la Fundación Conjunto Paleontológico de Dinópolis dará a conocer los últimos hallazgos, investigaciones y estrategias de conservación de fósiles de la provincia, además de compartir materiales divulgativos para todos los públicos, como réplicas de fósiles, libros, paleoguías y folletos en la plaza del Torico en horario de 17.00 a 20.00 HORAS.

UNIZAR LLEVA ACTIVIDADES A HUESCA Y TERUEL

En la capital oscense, los stands de investigación se instalarán en la plaza de Navarra de 17.30 a 20.00 horas, mientras que los paseos científicos realizarán un recorrido por el río Isuela, el comercio de Huesca y la denominada 'piedra de Huesca'. El bar Bendita Ruina acogerá el cierre de la Noche con monólogos de RISArchers, a partir de las 20.30.

Por su parte, en Teruel, las actividades experimentales se desarrollarán de 17.00 a 20.00 horas en los porches de la plaza del Torico, mientras que los paseos científicos incluirán uno literario por las calles de la ciudad, y permitirán conocer el yacimiento de Cuesta de la Bajada, así como la historia medieval de Teruel desde el Museo de Arte Sacro. El cierre lo pondrán los monólogos científicos en el 'hall' del hotel la Marquesa a las 20.30 horas.

La celebración de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en Aragón cuenta con la participación de la Universidad de Zaragoza, tras lograr --por séptimo año consecutivo-- financiación europea, para su proyecto G9EU4RESEARCH 'The Night and Researchers at Schools in Europe' para los años 2026-2027, junto a los campus del Grupo 9 Universidades de España.

Este proyecto es uno de los tres españoles seleccionados en esta convocatoria por la Unión Europea, y uno de los 49 sobre 241 candidaturas presentadas en Europa.