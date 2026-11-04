Más de 5.000 aficionados llevan al Basket Zaragoza en el bolsillo, con la tarjeta de Caja Rural de Aragón

Caja Rural de Aragón celebrará el hito con el sorteo de dos entradas dobles a pie de pista. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 aficionados ya llevan al Casademont Zaragoza en el bolsillo. La Tarjeta Caja Rural de Aragón-Basket Zaragoza ha superado esta cifra desde su lanzamiento en 2025 y consolida una iniciativa que ha trasladado la pasión por el equipo desde la grada hasta uno de los gestos más cotidianos del día a día.

La tarjeta se presentó en marzo de 2025, durante el partido entre Casademont Zaragoza y Valencia Basket, bajo el lema 'Te van a brillar los ojos'. El concepto hacía referencia a uno de sus elementos más reconocibles y diferenciadores de esta tarjeta: los ojos incluidos en el diseño se iluminan al realizar pagos o reintegros mediante contactless.

Desde entonces, más de 5.000 aficionados la han incorporado a su día a día. La utilizan para hacer la compra, pagar un café, reservar un viaje o comprar por Internet. Una forma de llevar los colores del Basket Zaragoza más allá del pabellón.

La tarjeta está disponible en modalidades de crédito y prepago, ambas sin comisión de emisión ni mantenimiento e incorpora ventajas y descuentos vinculados a empresas patrocinadoras del club. La opción prepago permite, además, acercar la iniciativa a los aficionados más jóvenes, incluidos menores de edad.

SORTEO DE ENTRADAS A PIE DE PISTA

Caja Rural de Aragón quiere celebrar las primeras 5.000 tarjetas con la propia afición. La entidad sorteará a través de sus redes sociales dos entradas dobles a pie de pista para disfrutar de un partido de Casademont Zaragoza desde una ubicación privilegiada.

"Alcanzar las 5.000 tarjetas refleja que el vínculo con el Basket Zaragoza va mucho más allá de los días de partido. La tarjeta ha conseguido llevar esa pasión a algo tan cotidiano como pagar un café o hacer una compra", ha señalado el director de Desarrollo de Negocio de Caja Rural de Aragón, José Luis Larragay.