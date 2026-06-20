Más de 5.000 aspirantes para una de las 308 plazas de docente en Aragón en una convocatoria con aire acondicionado

Opositoras a la entrada de una de las aulas para lograr una plaza de maestra este sábado en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 5.000 opositores se enfrentan este sábado de fuerte calor en todo Aragón a la primera fase de acceso al cuerpo de maestros de la Comunidad que pone en juego 308 plazas, 269 de acceso libre y 39 con reserva específica. De los cerca de 7.200 aspirantes convocados, han dado definitivamente el paso 5.043, el 70,15%, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón.

Desde las 8.30 horas en las delegaciones de Huesca y Teruel, y desde las 9.00 horas en Zaragoza, los aspirantes se han liberado de los nervios acumulados durante las últimas semanas y han afrontado el sorteo de un tema escrito, primer asalto de una larga jornada que, en conjunto, se prolongará hasta las 17.00 horas y en la que también deberán mostrar sus conocimientos en un supuesto práctico.

Desde primera hora los convocados, de abrumadora mayoría femenina en el caso de especialidades como la de Educación Infantil, se han ido concentrando en filas y corrillos de conversaciones nerviosas entre últimos vistazos a los traqueteados apuntes y acarreos de agua y víveres.

La convocatoria se desarrolla por primera vez en espacios dotados de aire acondicionado para alivio de opositores e integrantes de los tribunales, como ha destacado la directora general de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, Ana Eva Tejedor, que, a preguntas de los medios de comunicación, ha señalado que para esta convocatoria puede haber cerca de 70 personas pertenecientes tanto a la Dirección General de Personal como de Inspección, además del personal de Administración e inspectores repartidos por las diferentes sedes y más personal que viene trabajando en esta cuestión desde hace meses.

Quienes superen esta primera parte de la oposición --los 91 tribunales repartidos por las tres provincias, 43 en Zaragoza, 27 en Huesca y 21 en Teruel, tendrán los resultados en unas dos semanas-- pasarán a la segunda fase del 22 de junio, a la que serán convocados para desarrollar la programación didáctica y una unidad didáctica.

Preguntada por la subjetividad de los criterios de corrección y por la necesidad de ampliar el número de plazas ofertadas, Tejedor ha defendido como "inevitable" la existencia de un "componente de subjetividad" en una prueba escrita, máxime para una profesión como la de docente "que conlleva también una forma de saber transmitir los conocimientos, que yo creo que es inevitable a la profesión".

La directora general ha explicado que de manera previa se han publicado unos criterios generales de corrección y que los criterios específicos se publican una vez que se sabe cuáles son los temas que han caído.

En cuanto al número de plazas Ana Eva Tejedor se ha remitido a las plazas que permite la normativa, las de las tasas de reposición, aunque ha comentado que están estudiando la posibilidad de alguna otra vía que les permita sacar más plazas.

La logística de las oposiciones se ha distribuido estratégicamente para albergar a los miles de candidatos en los exámenes del este sábado 20 de junio. Así, Huesca acoge las especialidades de Educación Primaria, con 1.184 aspirantes, y Pedagogía Terapéutica, con 1.030 aspirantes, repartidos en el IES Lucas Mallada, el Palacio de Congresos, la Facultad de Empresa y Gestión Pública y el IES Ramón y Cajal.

Teruel asume las especialidades de Inglés, que son 844 aspirantes, Música, hasta 287 aspirantes; y Audición y Lenguaje, son 486 aspirantes, en el IES Segundo de Chomón, el IES Francés de Aranda, el IES Santa Emerenciana y el IES Vega de Turia.

Por su parte, Zaragoza centraliza la especialidad de Educación Infantil --la más numerosa, con 2.186 aspirantes--, Educación Física son 1.004 aspirantes y Francés hasta 167 aspirantes, distribuyéndose los exámenes en varias facultades del Campus de San Francisco, el Campus Río Ebro, así como en la Escuela de Arte de Zaragoza.

ESPECIALIDADES

El desglose por especialidades supone que lengua extranjera inglés son 71 plazas y 11 tribunales; educación infantil, 70 plazas y 28 tribunales; educación física 50 plazas y 13 tribunales; pedagogía terapéutica 46 plazas y 13 tribunales; educación primaria 31 plazas y 14 tribunales; audición y lenguaje 20 plazas y 6 tribunales; música 15 plazas y 4 tribunales; lengua extranjera francés 5 plazas y 2 tribunales.

La especialidad de Música realiza la convocatoria para la lectura de fragmentos rítmicos a través de la aplicación PADDOC, el mismo medio por el que desde todas las especialidades comunicarán las fechas para la segunda prueba, consistente en la defensa de la programación y la unidad didáctica.