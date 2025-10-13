Más de 55.000 personas participan en las actividades organizadas por Ibercaja en las Fiestas del Pilar

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 55.000 personas han participado en las actividades que Ibercaja ha organizado entre los días 4 y 12 de octubre para celebrar las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

Así, el juego que permitía actuar con los Cabezudos en las pantallas de la zona 'Xcaparate', en la esquina digital de la sede central del Banco, ha registrado más de 40.000 activaciones; y 4.000 personas han visitado la exposición 'Aragón, traje y lienzo', ha informado Ibercaja.

Además, un centenar niños y jóvenes han participado en los talleres Xplora en los que, a través de dinámicas prácticas y juegos creativos han podido aprender a mejorar sus fotografías con sus smartphones, los jóvenes, y realizar una divertida versión de la Pilara o el Torero y un tres en raya con piezas inspiradas en los cabezudos de Zaragoza, los niños.

El Espacio Xplora también ha repartido 10.000 pulseras del Pilar a las personas que han accedido al recinto en estos días.

El nuevo León Garganchón y el grupo de joteros y jóvenes cantantes en la Plaza Ibercaja tuvieron también una extraordinaria acogida por el público más infantil, en el primer caso, y por el más familiar, en el segundo.

PATROCINIOS Y OTRAS COLABORACIONES

Del mismo modo, Además, el Banco ha patrocinado diversas actividades que se han llevado a cabo por toda la ciudad durante estos días. En el Pregón, con más de 36.000 asistentes, colaboró con una carroza propia y con el reparto de caramelos; distribuyó más de 2.000 regalos a los asistentes a los espectáculos del Parque de las Marionetas; y patrocinó algunos de los conciertos más destacados que han tenido lugar en el Escenario Goya de la Plaza del Pilar.

En el ámbito deportivo, 6.500 personas han asistido a los seis Trofeos Ibercaja Ciudad de Zaragoza que se han disputado en la pasada semana, con disciplinas tan variadas como tenis, tiro de barra aragonesa, tiro de bola, ajedrez, yolas y piragüismo, en las que han participado más de 1.000 deportistas.

Ibercaja también ha estado presente en los escenarios musicales de la Hispanidad de la Plaza del Pilar y el Jardín de Invierno del Parque Grande.

En el marco de la actividad infantil, el espacio 'Río y Juego' en el Parque del Agua, así como las comparsas de Gigantes y Cabezudos han contado con una numerosa asistencia de público, donde Ibercaja ha repartido 50 kilos de caramelos.

Asimismo, la Entidad Bancaria ha distribuido más de 60.000 entradas de los espectáculos que han tenido lugar en el Palacio de Congresos Expo, Teatro del Mercado, Teatro Principal, Auditorio de Zaragoza, Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen, y el Patio de la Infanta.