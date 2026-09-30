Más de 6.100 personas respaldan la programación cultural de verano de Jaca, que ya encara la de otoño

La concejal de Cultura y Festejos de Jaca, Andrea Vargas, y la técnico municipal de Cultura Maite Puntes. - AYUNTAMIENTO DE JACA.

JACA (HUESCA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaca (Huesca) ha presentado la programación cultural prevista para los meses de octubre y noviembre, junto con un adelanto de algunas de las principales propuestas de diciembre. En total, 6.135 personas han participado en las actividades programadas por el Área de Cultura durante el verano de 2026, que han generado una recaudación de 38.151 euros.

La concejal de Cultura y Festejos, Andrea Vargas, ha destacado la satisfacción del Ayuntamiento con estos datos y con el trabajo desarrollado por el equipo del área. "Estoy satisfecha con el trabajo realizado tanto por la técnica de Cultura como por la administrativa que tenemos en el área", ha señalado, subrayando que el objetivo es "seguir aumentando la oferta y ofrecer una programación muy variada".

Durante el verano se ha mantenido una programación escénica dirigida a todos los públicos y desarrollada en diferentes espacios de la ciudad.

La programación de otoño arrancará el sábado 10 de octubre, a las 20.30 horas, en el Auditorio del Palacio de Congresos, con La leyenda del pianista en el océano, de Alfonso Desentre y Tomás Basavilbaso.

Se trata de un montaje para un actor y piano basado en el texto de Alessandro Baricco, en el que Alfonso Desentre comparte escenario con el pianista de trayectoria internacional Tomás Basavilbaso.

La propuesta combina interpretación, música y humor para acercar al público la historia de un pianista nacido y criado en un trasatlántico.

El sábado 17 de octubre llegará Las palabras olvidadas, de Zoótropo Teatro, una propuesta que recupera las voces de mujeres que utilizaron la escritura para expresar sus inquietudes y construir sus propios universos literarios.

El espectáculo realiza un recorrido por autoras desde el Lejano Oriente hasta al-Ándalus y desde los orígenes de la escritura hasta el final de la Edad Media.

El mes de octubre se cerrará el sábado 31 con Don Juan, de LaMov, una revisión desde la danza contemporánea de uno de los grandes clásicos de la literatura. La compañía aragonesa aborda el mito de Don Juan incorporando elementos de teatro, esgrima y danza para construir una propuesta en la que conviven pasión, misterio, deseo y belleza.

La técnico de Cultura del Ayuntamiento de Jaca, Maite Puntes, ha explicado que estas primeras propuestas tienen además un elemento común: "Estas cuatro primeras funciones son de compañías aragonesas porque consideramos que la calidad que tienen muchas de sus propuestas es muy importante y queríamos darles espacio".

Puntes ha destacado especialmente el carácter de La leyenda del pianista en el océano y Las palabras olvidadas, dos propuestas "muy basadas en textos muy bonitos que te atrapan", así como el trabajo de LaMov, una compañía "de referencia en Aragón, a nivel nacional e internacional".

NOVIEMBRE

La programación continuará el sábado 14 de noviembre, a las 20.30 horas, con Ariadna Redondo en formato solista. La artista aragonesa combinará voz, piano, loop station y electrónica en directo para construir un universo sonoro sobre el escenario. El concierto incluirá composiciones propias y versiones reinterpretadas y permitirá conocer algunas de las nuevas canciones de su próximo trabajo discográfico.

"Es una joven artista y, aunque utiliza música electrónica, lo que hace es muy precioso y consideramos que es un concierto para todos los públicos", ha explicado Puntes, que ha incidido en que cuando se habla de una actividad "para todos los públicos" se hace referencia a propuestas que pueden disfrutar conjuntamente personas de diferentes edades.

El martes 17 de noviembre será el turno de El fantasma de la Ópera, de La Boheme Teatre, una propuesta de ópera en francés dirigida específicamente a escolares. Se ofrecerán dos sesiones matinales en el Palacio de Congresos y los centros educativos recibirán previamente materiales didácticos para poder trabajar en clase los contenidos de la obra, el libreto y el idioma.

"Es una experiencia mucho más completa que venir a ver una obra sin contexto", ha señalado la técnica de Cultura, que ha destacado además la especialización de la compañía en este tipo de propuestas educativas.

El mes de noviembre finalizará el sábado 28 con Feliz Día, de la compañía argentina Sutottos, una comedia existencial que utiliza el humor para abordar cuestiones como la presión por ser felices, el paso del tiempo, las relaciones familiares y las expectativas sociales. La obra está protagonizada por dos hermanos mellizos que cumplen 40 años y esperan en casa de su madre la llegada de unos invitados que nunca aparecen. "Es una comedia que se acerca mucho a las inquietudes que tenemos las personas y a nuestras crisis existenciales", ha explicado Puntes.

DICIEMBRE

El Ayuntamiento ha avanzado también algunas de las propuestas previstas para diciembre. El 5 de diciembre llegará al Palacio de Congresos Las cuatro estaciones... ya no son lo que eran, de Teatro Che y Moche, una propuesta familiar que combina música, teatro y una puesta en escena de gran dinamismo.

La programación navideña incluirá además el 19 de diciembre el concierto de Spirit of New Orleans Gospel Choir, formación internacional vinculada a la tradición musical de Nueva Orleans y que llevará a Jaca clásicos del gospel como Amazing Grace, Oh Happy Day, Stand By Me o This Little Light of Mine.

Maite Puntes ha recordado que Jaca cuenta con una larga tradición en la programación de gospel y que se trata de una propuesta que habitualmente consigue llenar el Palacio de Congresos.

A estas actividades se sumará el concierto de Santa Cecilia, previsto para el 21 de noviembre, mientras que la programación específica de Navidad se presentará más adelante.

PALACIO DE CONGRESOS

El Área de Cultura mantiene asimismo la oferta cinematográfica en el Palacio de Congresos. Para octubre ya están confirmadas varias películas. Los días 8, 11 y 12 de octubre se proyectará La Odisea, con un horario especial debido a sus tres horas de duración: jueves a las 20.30 horas y domingo y lunes a las 19.30 horas.

Durante el puente del Pilar también habrá cine infantil, con Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, los días 11 y 12 de octubre a las 17.00 horas. La programación continuará con El coro de Praga los días 15, 18 y 19 de octubre; El ser querido, los días 22, 25 y 26; y Cronos, los días 29 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Las películas de noviembre y diciembre se anunciarán cuando queden cerradas.