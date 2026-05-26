Más de mil actos en una Feria del Libro que reivindica los "capazos" frente a la "cultura de Instagram"

Presentación de la Feria del Libro de Zaragoza 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Zaragoza vuelve al Parque Grande José Antonio Labordeta del 30 de mayo al 7 de junio con 77 casetas ocupadas por 52 expositores, más de mil actos y firmas con 500 autores, con una propuesta que "se aleja de la cultura de Instagram, de los 'memes' y de la ansiosa búsqueda del 'me gusta'" y, en su lugar, ofrece "capazos como si no hubiera un mañana".

Así lo ha expresado el presidente de la Comisión Permanente del Libro (Copeli), Daniel Viñuales, que organiza el evento con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno de Aragón, en una edición que llega en un momento en el que el sector editorial "empuja con fuerza y llega con renovadas ilusiones".

"Cambiamos 'likes' por conversaciones, 'memes' por contacto humano, 'scroll' en el sofá por actividades para todas las edades, 'capazos' como si no hubiera un mañana, y también abrazos, dedicatorias y fotografías para 'Instagram', ha remarcado Viñuales, quien ha insistido en que mucho de lo que se ofrece en esta feria "no se puede cuantificar", más allá de las grandes cifras o de los más de 2.000 profesionales vinculados al sector.

En tiempos de "uso y abuso" de la inteligencia artificial generativa, ha reivindicado el trabajo de los creadores, que son los "principales protagonistas" de esta Feria del Libro, que "no para de crecer y que representa el mejor y más grande escaparate cultural de la ciudad de Zaragoza".

BEGOÑA ORO, PREGONERA

Esta semana literaria comenzará el próximo sábado, 30 de mayo, a las 13.00 horas, con el pregón de apertura, que este año correrá a cargo de la escritora zaragozana Begoña Oro, con una consolidada trayectoria en el ámbito infantil y juvenil, ganadora en 2024 del Premio Cervantes Chico.

El horario de apertura será de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas los sábados y domingos --excepto el último día, que cerrará a las 20.00 horas--, y sólo en horario de tarde de lunes a viernes.

El Premio de la Feria del Libro de Zaragoza 2026 recaerá en el actual secretario de Copeli, Ángel Gálvez, en vísperas de su jubilación, que empieza en 1994 como secretario de la Asociación de Librerías de Zaragoza, cuando se recupera el evento en una primera edición con 38 casetas. La Asociación se convierte poco después en la Comisión Feria del Libro (Cofeli), integrando a otros gremios del sector, para rebautizarse después como Comisión Permanente del Libro (Copeli), hasta la actualidad.

En el marco de la Feria del Libro, Avanza Zaragoza y Copeli han vuelto a poner en marcha una nueva edición del Premio Avanza de Microrrelatos, que alcanza su quinta edición con un aumento de obras participantes y que aún tiene el plazo de presentación abierto hasta el 30 de mayo. El fallo del jurado se dará a conocer el 3 de junio, a las 20.00 horas.

Las actividades se concentrarán en el paseo de San Sebastián del Parque Grande, especialmente en un carpa de 50 metros cuadrados, y la feria contará también con un bar. A lo largo de toda la semana, se desplegará una amplia programación pensada para todos los públicos y que incluirá talleres de ilustración, escritura creativa, 'lettering', pintura, califrafía y creación de personajes.

Habrá también actividades en torno a los clubes de lectura de Zaragoza y provincia, recitales, cuentacuentos, conversaciones con autores, paseos literarios por el parque y actividades vinculadas al cómic, la poesía, la oralidad y la creación contemporánea.

Una de las más destacadas será el sábado a continuación de la inauguración oficial, llevará por título ' Contemplaciones en la tierra. Brujas en Laspaúles', con Mario Cosculluela y José Antonio Dávila.

KIOSCO DE LAS LETRAS Y AUTORES

Otro de los principales espacios en el Parque Grande será el Kiosco de las Letras, gestionado por el Ayuntamiento de Zaragoza y ubicado en el paseo de los Bearneses, que acogerá una programación variada como un recital de poesía con Redry-David Galán, un taller de introducción al videopoema con Daniel Rabanaque, un encuentro con la actriz Elvira Mínguez en torno a su novela 'La educación del monstruo', una conversación en torno al libro 'Marquesa. El mayor robo de arte de la historia de España', con Peio Riaño y Ascensión Hernández, o los 'Vermús Literarios' organizados con la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores.

Entre los 500 autores que estarán presentes a lo largo de la semana, destacan aragoneses como Joaquín Berges, con 'Manual de terapia felina'; José Luis Corral, con 'Ovnis en la Edad Media'; Ana Alcolea, con 'El chico que me regaló el mar' o 'Caviar caducado'; el también actor y dramaturgo José Luis Esteban, con 'Malaria'; el historiador Joaquín Casanova, con 'España partida en dos'; Severino Pallaruelo, con 'Querido materno'; Eva Cosculluela, con 'El club de las modernas'; Luis Zueco, con 'El juicio'; Sara Barquinero, con 'La chica más lista que conozco'. Firmará asimismo el escritor y periodista Sergio del Molino ejemplares de su última novela, 'La hija', y Rosario Raro con 'Volver a Canfranc' o 'La novia de la paz'.

En la rueda de prensa de presentación, celebrada en la DPZ, el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, José Manuel Latorre, ha definido la lectura como "un acto revolucionario, precisamente porque no es un acto individual y construye comunidad", lo que se demuestra en esta feria.

"En el momento en que leemos con alguien nos convertimos en mejores personas", ha asegurado, citando los más de 80 clubes de lectura que hay en toda la provincia, a los que hay que sumar los que están activos en la ciudad de Zaragoza, que previenen desde la soledad no deseada al aislamiento porque "cuando compartimos emociones, sentimientos, sensaciones, nos hacemos mejores personas".

Latorre se ha detenido también en la defensa del patrimonio cultural, en especial las lenguas propias --aragonés y catalán de Aragón--, que están "tristemente amenazadas" por un Gobierno autonómico que "está últimamente siendo especialmente beligerante", y ha celebrado que la Feria haya aumentadn en los últimos años su "sensibilidad" por estas lenguas.

En representación del Consistorio, el gerente del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, Jorge Gonzalo, ha destacado la programación del Kiosco de las Letras, así como la red de bibliotecas municipales, que consigue "acercar la cultura a la ciudadanía" y crear "una ciudad más viva, cualificada, creativa y participativa".

El director del Centro del Libro del Gobierno de Aragón, José Luis Acín, ha elogiado los esfuerzos que realiza la suma de los gremios que componen el mundo del libro a través de Copeli y ha señalado que la Comunidad estará presente no sólo en la Feria del Libro de Zaragoza, sino también lo hará en la de Huesca, ya lo hizo en la de Teruel y lo hará este año también en la de Madrid, donde este año está representada con el Gremio de Editores de Aragón, que presentarán las novedades editoriales de la Comunidad.

SATISFACCIÓN CON LA UBICACIÓN

El secretario de Copeli, Ángel Gálvez, tras agradecer la concesión del premio y al "magnífico equipo" que le ha acompañado en los últimos 30 años, ha indicado que se han editado 30.000 marcapáginas, 7.000 programas de mano o 500 carteles.

Por otro lado, ha contado que, al término de cada edición, se pasa una encuesta a todos los expositores para recoger sugerencias o propuestas de cambio, que es lo que ha llevado a "reequilibrar" la oferta de actividades para todos los públicos.

En cuanto el espacio, Gálvez ha aseverado que el apoyo a la nueva ubicación, tras el traslado desde la plaza del Pilar, es "mayoritariamente favorable", mientras que las fechas "se han barajado varias posibilidades", pero es complicado encontrar una alternativa que esté lo suficientemente alejada del 23 de abril, que tiene "mucho tirón", sin acercarse demasiado al verano, y en septiembre también era "mala fecha".