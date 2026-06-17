Más de mil velas iluminarán la Escalinata en el gran concierto con el que Fundación Ibercaja celebra su 150 aniversario

Carlos Méndez y José Luis Torán. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ibercaja Teruel celebrará su 150 aniversario junto a los turolenses con el concierto 'AURUM. Las mejores bandas sonoras a la luz de las velas', un espectáculo que permitirá disfrutar de algunas de las composiciones más emblemáticas de la historia del cine en un entorno excepcional y con una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Teruel, la Escalinata del Óvalo se transformará el próximo 25 de junio, a las 22.30 horas, en un gran auditorio al aire libre iluminado por más de mil velas. La singularidad del espacio, uno de los accesos monumentales más reconocibles de la ciudad, contribuirá a crear una atmósfera única para una velada en la que la música, la emoción y los recuerdos serán los grandes protagonistas.

El concierto correrá a cargo de la formación Sonora, acompañada por orquesta y coro de cámara, que interpretará una selección de bandas sonoras que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. El repertorio incluirá piezas de películas tan reconocidas como Gladiator, Titanic, Pearl Harbor, Braveheart, La La Land, Cinema Paradiso, Los Miserables, La Bella y la Bestia, Aladdín, Mulan, El Señor de los Anillos o La Misión, entre otras.

Durante la presentación del concierto, el concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha destacado la importancia de la colaboración entre instituciones para impulsar propuestas culturales singulares y ha agradecido a la Fundación Ibercaja su implicación constante en la vida cultural de la ciudad.

Asimismo, ha subrayado el valor del escenario elegido para la celebración del concierto, un espacio que el Ayuntamiento reserva para ocasiones muy especiales y que, en este caso, permitirá poner en valor uno de los enclaves más representativos de la ciudad y puerta de entrada al conjunto mudéjar declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO hace ahora 40 años.

Por su parte, el responsable de la Fundación Ibercaja en Teruel, José Luis Torán, ha subrayado la grandeza de esta formación que en anteriores actuaciones en Teruel cosechó un importante respaldo del público, motivo por el que la Fundación ha apostado nuevamente por traer a la ciudad con una de sus propuestas más reconocidas.

El espectáculo contará con ocho músicos y un director sobre el escenario y tendrá una duración aproximada de entre hora y media y dos horas. La asistencia será gratuita y abierta a todos los públicos.

El Ayuntamiento habilitará una zona con asientos en la parte inferior de la Escalinata, aunque también se podrá seguir el concierto de pie desde distintos puntos del entorno. Para reforzar la atmósfera del espectáculo, la organización prevé apagar parte de la iluminación del entorno y restringir temporalmente el tráfico en la zona, lo que permitirá que la música y la luz de las velas transformen la Escalinata del Óvalo en un escenario de gran impacto visual.

En caso de lluvia, el concierto se trasladará al Teatro Marín, aunque la organización confía en poder desarrollar la actuación en la Escalinata para conservar toda la singularidad de una propuesta concebida específicamente para este enclave.