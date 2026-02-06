Las 'Mascarutas' de Épila invitan a disfrutar del Carnaval más tradicional de la provincia de Zaragoza

Las 'Mascarutas' de Épila junto al alcalde, Jesús Bazán. - EUROPA PRESS

Las 'Mascarutas' de Épila se han desplazado este viernes hasta la plaza de España de Zaragoza para invitar a todo el mundo a disfrutar de este Carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón, con disfraces con más de 200 años de historia que lo convierten en el más tradicional de la provincia y uno de los más antiguos de España.

Esto se debe a sus peculiares 'Mascarutas', unos personajes tradicionales y "únicos" que se diferencian por ir vestidos con cualquier indumentaria, la cara tapada con unas máscaras llamadas 'taleguillos' y hablando con una característica voz chillona, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el alcalde de Épila, Jesús Bazán, quien ha destacado que la declaración como Fiesta de Interés Turístico de Aragón avala su "valor cultural, social y patrimonial", además de reforzar su proyección exterior.

Otro de los pilares fundamentales de este Carnaval son las murgas, que con un estilo parecido a las chirigotas de Cádiz reflejan la actualidad local a través de la música y del humor, manteniendo viva la tradición y la crítica popular.

Bazán ha destacado también todo el trabajo que realiza la Comisión de Festejos por mantener viva esta fiesta y por aumentar la participación de vecinos y visitantes, que "cada vez son más los que se acercan". "Ya no es verlos, sino vivir el Carnaval con nosotros, sobre todo los dos sábados --14 y 21 de febrero".

En esta línea, se ha creado la Peña del Almuerzo del Carnaval, que colabora con el Ayuntamiento y es promotora de muchos de los actos programados.

Entre ellos ha citado el desfile del Domingo de Carnaval --15 de febrero--, "cada vez más grande" y que refleja "la creatividad, la imaginación, la puesta en escena y la implicación de todos los vecinos".

Sin embargo, tras una nueva promoción en la capital aragonesa este sábado, los actos comenzarán el Jueves Lardero --12 de febrero--, que estará dedicado a la infancia para que los niños "desde pequeños aprendan a querer el Carnaval", para lo que ha agradecido la implicación de los centros escolares.

DON ZAPUTERO, PERSONAJE PRINCIPAL

Tras varios días de celebración, el Carnaval de Épila finalizará el Domingo de Piñata --22 de febrero-- con la quema de Don Zaputero, que es una 'mascaruta' rellena de paja o de papel y vestida con el traje tradicional que acaba siendo pasto de las llamas para enterrar esta fiesta y dar la bienvenida a la Cuaresma.

El alcalde de Épila ha agradecido a las instituciones, en especial a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), su colaboración en estas fiestas, que son "tradición, innovación, participación e identidad". "Seguiremos celebrando una fiesta que es patrimonio vivo de nuestro pueblo", ha remarcado, invitando a todos los zaragozanos a acudir a la localidad: "Seguro que lo pasaréis muy bien", ha dicho, pero recalcando que hay que ir disfrazo para entenderlo.

De la programación, destacan este sábado el almuerzo y la gran salida de 'Mascarutas', en una jornada que terminará con un homenaje musical a Isabel Pantoja y una discomóvil.

El domingo por la tarde tendrá lugar el gran desfile, mientras que el lunes habrá un pasacalles con temática 'circus', un teatro de títeres y un concurso de 'cutres y horteras'.

El carnaval tradicional será el martes, a las 10.30 horas, con la participación de los niños del Colegio Mariano Gaspar Remiro. La tarde estará protagonizada por un concurso 'Tu cara me suena' y el Concurso de Murgas.

El Sábado de Piñata volverá a haber almuerzo y salida de 'Mascarutas' y varios DJs por la noche, antes de que, al día siguiente, concluya el Carnaval con un pasacalles que culminará con la quema de Don Zaputero.